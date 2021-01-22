Mimar Sinan’ın ‘ustalık eseri’ Selimiye’nin sisli görüntüsü mest etti

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Edirne’de, yaşanan yoğun sis nedeniyle Mimar Sinan’ın ‘ustalık eseri’ adeta gözden kayboldu. Çevresi sisle kaplanan eşsiz mabedin görüntüsü görenleri mest etti.

Edirne’de, sabah saatlerinden bu yana sis etkili oluyor. Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, özellikle yüksek kesimlerde sis etkisini sürdürüyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan ve Türkİslam mimarisinin zirvesi olarak görülen eşsiz mabet Selimiye’de, sisle birlikte güzel görüntüler oluştu. Yakınından geçenlerin görmekte zorlandığı Selimiye’nin sisli hali, görenleri mest etti.

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