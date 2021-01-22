Evcil hayvan kaçakçılarının yöntemi ‘pes’ dedirtti Pomerian cinsi 7 yavru köpeği bayıltarak montun astarı içine gizlediler

Edirne'de, evcil hayvan kaçakçılarının yöntemi bu kez ‘pes’ dedirtti. Polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, Pomerian cinsi 7 yavru köpeğin bayıltılarak, montun astarı içerisinde gizlendiği ortaya çıktı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, ekipler Pomerian cinsi 7 köpek yavrusu buldu. Köpeklerin gizlenme yöntemi ise ‘pes’ dedirtti. Kaçakçıların, montlarının iç astarlarından bir kesik açarak, yavru köpekleri ses çıkarmamaları için sakinleştirici maddelerle uyutmak suretiyle montun içerisine gizledikleri tespit edildi.



2 şüpheli hakkında soruşturma sürüyor

El konulan yavru köpekler veteriner kontrolünde, Hayvan Hakları Federasyonu ‘HAYTAP’ temsilcisi Zuhal Aslan’a teslim edildi. Şüpheliler K.S. ve İ.B. hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.



"Yeter artık buna bir son verin"

HAYTAP Temsilcisi Zuhal Aslan, 7 yavru köpeği teslim alarak, İstanbul’a götürdüğünü belirterek, “Yeter artık buna bir son verin. Onlar da bir can, mal olarak görmeyin” dedi.

Aslan, köpeklerin önce tedavilerinin yapılacağını sonra da sahiplendirileceklerini söyledi.

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