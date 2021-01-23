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Edirne'de vaka sayıları yüzde 90 düştü, tablo yeşile döndü

DHA

Edirne'de vaka sayıları yüzde 90 düştü, tablo yeşile döndü


Ali Can ZERAYOlgay GÜLERResul ORUÇOĞLU/ EDİRNE (DHA)TÜRKİYE genelinde eylül ayı ile birlikte yeniden yükselişe geçen koronavirüs vakaları, yeni kısıtlama kurallarının devreye girmesinin ardından Edirne'de düşüşe geçerken, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında da kent haritası yeşile döndü. İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, kentte vaka sayılarında yüzde 90'ın üzerinde düşüş yaşandığını belirterek, "Bu düşüş bizi rahatlatmamalı, çünkü sosyal mesafe, maske ve kişisel hijyen kurallarına uymazsak yine 11,5 ay içerisinde yüksek sayılara ulaşabiliriz" dedi.
Türkiye'de eylül ayı ile birlikte koronavirüs vaka sayılarında yeniden yükseliş yaşanırken, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarıyla yeni tedbirler hayata geçirildi. Özellikle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla önüne geçilmesi planlanan vaka sayısı, yeni yılla birlikte Edirne'de düşüşe geçti. Sağlık Bakanlığı'nın HES uygulamasında kent haritası kırmızıdan yeniden yeşile döndü.
'SÜRECİ İYİ YÖNETTİK'
Edirne İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, vaka sayılarında yüzde 90'ın üzerinde düşüş yaşandığını söyledi. Kentte süreci iyi yönettiklerini ifade eden Yıldırım, "Eylül ayı son itibariyle yani grip mevsimi geldiğinde koronavirüs sayılarının yükselişini tüm dünya gibi biz de bekliyorduk ve bütün hazırlıklarımızı buna göre yaptık. Gerek hastane kapasiteleri gerek filyasyon ekibi kapasiteleri, sahada çalışan arkadaşlarımızın sayısı ve etkinliğini peyderpey artırdık. Daha sonra gelen kısıtlamalarla vaka sayıları da oldukça düşük bir düzeye indi. Bu yönden iyi bir süreç geçirdiğimizi düşünüyoruz" dedi.
'VAKA SAYISININ DÜŞMESİ BİZİ RAHATLATMAMALI'
Edirne'de vaka sayılarında yüzde 90'ın üzerinde düşüş yaşandığını kaydeden Yıldırım, "Sayısal olarak bilgi veremem ama yüzde 90'ın üzerinde bir düşüş var. Tabi bu şu anlama gelmemeli. Gerçekten virüs insanla beraber geziyor. Yani kısıtlama oldukça vaka sayısı da azalıyor. Yüzde 90'ın üzerinde olan bir düşüş bizi rahatlatmamalı, çünkü biz yine sosyal mesafe, maske ve kişisel hijyen kurallarına uymazsak yine 11,5 ay içerisinde yüksek sayılara ulaşabiliriz. Bu nedenle sayılar düştüğü için çok mutluyuz ama bütün tedbirlere, kurallara uymak zorundayız" diye konuştu.
'YOĞUN BAKIMDA HASTA SAYISINDA MEVSİM STANDARTLARININ DA ALTINDAYIZ'
Yoğun bakım hasta oranlarının da düşüşe geçtiğini belirten Yıldırım, "Yoğun bakım oranları da çok düştü. Çok şükür ki bizler bu süreçte yaklaşık 11,5 ay içerisinde çok önceden hazırlık yaparak Edirne'de 40'ın üzerinde yoğun bakım yatak sayısını artırdık, bu nedenle de hiçbir zaman yoğun bakımlarda sıkıntıya düşmedik. Yoğun bakım ihtiyacı olan, koronavirüslü vatandaşlarımızı yoğun bakımlarda tedavi altına aldık ve bu bakımdan çok başarılı bir süreç geçirdik. Yani yoğun bakımda şu an normal mevsim standartlarının bile altındayız diyebilirim" şeklinde konuştu.
'AŞILANSAK BİLE KURALLARA UYMAK ZORUNDAYIZ'
Yıldırım, kentte başlayan aşılama çalışmasında da oldukça yol kat ettiklerini belirterek, "Biliyorsunuz aşılamalara başladık, sağlıkçılarımızı aşıladık, huzur evlerini aşıladık. Şu an 85 yaş ve üzerini aşılama sürecindeyiz. Aşılarımızı bitirdikten sonra ya da aşılama düzeyi bir noktaya gelene kadar kısıtlamaların ben şahsen devam edeceğini düşünüyorum. Şu da bir gerçek ki; aşılansak bile yine biz maske, mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uymak zorundayız, virüsten tamamen kurtulana kadar. Yani bu koronavirüs sayılarımızın azalması, ne de aşı olmamız bizlere kurallara riayet etmekten uzak bir yaşama tarzını getirmemesi lazım. Kurallara uyacağız, aşımızı olacağız" ifadelerini kullandı.
'ÖNLEMLERİN İŞE YARADIĞINI GÖSTERİYOR'
Edirne'de koronavirüs vaka sayısının düşmesinin önlemlerin işe yaradığının göstergesi olduğunu söyleyen Mehmet Yılmaz, "Haritanın yeşile dönmesi önlemlerin işe yaradığını gösteriyor. Bu da sevindirici bir durum. Bunu aslında zaman gösterecek. Maske, eldiven, dezenfektan sürekli kullanıyorum. Özellikle mesafemi korumaya çok dikkat ediyorum. Ben bu sürecin 89 aydan önce biteceğini düşünmüyorum" dedi.
'YEŞİLE DÖNMESİYLE KURALLAR BOZULMAMALI'
Kurallara sıkı sıkıya uyduklarını söyleyen Nurcan Aydın ise "Haritanın yeşile dönmesi insanların kurallara daha özen gösterdiğinin işareti. Tabi yeşile dönmesiyle hemen kurallar bozulmamalı. Sürekli olarak devam edilmeli, ta ki bu hastalıktan kurtulana kadar. Bunun da uzun bir süreç olacağını düşünüyorum. Ben şahsen eve gittiğimde hemen kendimi dezenfekte ediyorum, arkadaşlarımla çok görüşmemeye, mesafeye özen gösteriyorum. Zorunlu ihtiyaçlar için dışarı çıkıp mümkün olduğu kadar evde kalmaya özen gösteriyorum" diye konuştu.
'KORONADAN DEĞİL SIKINTIDAN ÖLECEĞİZ'
Sibel Atmaca da hastalığın bir an önce bitmesini istediklerini, evde oturmaktan sıkıldıklarını kaydetti. Atmaca, "Artık harita yeşile dönsün çünkü artık koronadan değil, evde oturmaktan sıkıntıdan öleceğiz. Biz artık sokağa çıkmak, oynamak istiyoruz. Edirneliyiz, Trakyalıyız. Çok şükür bugüne kadar koronaya yakalanmadık, ailecek kendimize çok iyi bakıyoruz. Maskemizi takıyoruz ve korunuyoruz. Koronanın biteceğine inanıyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER-Resul ORUÇOĞLU
2021-01-23 10:24:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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