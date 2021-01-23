Jandarma, KADES tanıtım faaliyetleri devam ediyor

Edirne İl Jandarma Komutanlığınca kadına yönelik şiddetin azaltılması, Kadın Destek Uygulaması (KADES) programı hakkında toplumsal duyarlılık ve bilincin arttırılması programının tanınırlığı ve yaygınlaştırılması amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan köyler ve burada yaşayan kadınlara, Edirne Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzmanları ile birlikte KADES uygulamasının tanıtımı ve eğitiminin verilmesi ile köylerde halkın görebileceği alanlara KADES afişlerinin asılması faaliyetlerini gerçekleştirildi.

Faaliyet sonucunda 01 Ocak 2021 21 Ocak 2021 tarihleri arasında sorumluluk bölgelerinde toplamda 790 kadına KADES eğitimi verilerek tanıtımı yapıldı. 450 adet KADES tanıtım afişi köy minibüsleri ve vatandaşların görebileceği uygun yerlere asıldı.

Ayrıca Edirne İl Jandarma Komutanlığınca aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında mutlaka kadın mağdurlara KADES tanıtımı yapılmaya ve uygulama yükletilmeye devam edildiği bildirildi.

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