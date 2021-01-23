Trakya Teknopark’ta Demo Day öncesi değerlendirme toplantısı yapıldı

Son yıllarda hayata geçirdiği atılımlar ile bünyesinde barındırdığı şirket ve çalışan sayısında önemli bir ivme yakalayan, bu ivme ile yurt içi ve dışında örnek model olarak gösterilen Trakya Teknopark çalışmalarına devam ediyor.

Girişimci ve yatırımcıları buluşturacak Demo Day etkinliği öncesi Trakya Teknopark bünyesinde bulunan şirketler ile Startup projelerine yatırım ve mentör eşleşmeleri konusunda değerlendirme toplantısı yapıldı.

Trakya Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir ile Proje ve Eğitim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Elvin Dinler Kısaçtutan'ın rehberliğinde oluşturulan gönüllü ekip ve şirketler, yerel yatırımcılar öncelikli olmak üzere eğitim, rehberlik ve eşleşme çalışmaları hakkında takvim belirledi.

Şirketlerin ve daha önceden yatırım almış Startup projelerinin öneri ve fikirlerini de dikkate alarak başlatılan program, yeni bakış açılarıyla düzenli Demo Day etkinlikleri düzenleyerek, Teknoparklar ile yatırımcıları yakınlaştırmayı ve bölgesel teknolojik hamleyi güçlendirmeyi hedefliyor.

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