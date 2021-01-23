Devai-i misk helvası coğrafi işaretle tescillendi

İhtiva ettiği 39 çeşit baharatla geçmişte şifa amaçlı tüketilen, Edirne’nin Osmanlı Devleti’ne başkentlik yaptığı zamanlardan günümüze uzanan tarihi mirası olan ve sadece Edirne’de üretilen Devai Misk Helvasının Coğrafi İşaret Tescili Edirne Ticaret Borsası (ETB) tarafından alındı.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, “Borsacılık faaliyetlerinin yanı sıra tarihi miraslarımıza sahip çıkmak adına çalışmalar yapıyoruz. Edirne’de uzun yıllardır geleneksel bir şekilde üretilen, kültürel ve sosyoekonomik katma değer kazandıran gastronomik bir ürün olan Devai Misk Helvası için 31 Aralık 2018 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurumuz ile başlayan süreç, 06 Ocak 2021 tarihinde tescilin gerçekleşmesiyle tamamlandı. Diğer başvurularımızı oluşturan Edirne Bademli Kurabiyesi, Edirne Acıbadem Kurabiyesi ve Aynalı Süpürge için süreç devam ediyor. Edirne’mizin ticaret ve turizm altyapısını geliştirmek, tarihi miraslarımızı birer marka değer haline getirebilmek ve haklarını korumak için üreticilerimizle birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Devai Misk Helvasının güzel kokan ve bedene iyi gelen anlamını taşıdığını ve ihtiva ettiği 39 çeşit baharatla geçmişte şifa amaçlı kullanıldığını belirten Öztürk, “Yapılan araştırmalar sonucunda Osmanlı Edirne’sinde halka ücretsiz olarak dağıtılan, belirli günlerde 2.Bayezid Şifahanesinde halka sunulan özel bir tatlı olduğu bilgisine ulaştık. Bir rivayete göre Fatih Sultan Mehmet Han’ın babası 2.Murat’ın Dimetoka üzerinden şehre geldiği bir günde, karşılamaya gelenler arasında bulunan şeker ustasının padişaha bu helvayı sunduğu ve adını kendisinin koymasını istediği rivayet ediliyor. Fatih Sultan Mehmet Han’ın da bu helvayı çok sevdiği aktarılmaktadır. Bir başka rivayet ise padişahın kızının hastalandığı ve şifa bulması için hekimlere başvurduğu, padişahın kızının şifayı Devai Misk Helvası ile bulduğu yönündedir. XVII. Asırda üretilip ihraç edildiği bilinmektedir. İçeriğindeki baharatların baskın tadına rağmen tatlı bir helvadır. Özellikle kış aylarında şifa amaçlı tüketilmektedir. Kırkpınar Güreşleri zamanı pehlivanlara zindelik kazandırmak için beslenme programlarında yer verilmektedir. Üretimi ustalık becerisi gerektiren Devai Misk Helvasının, Edirne ili ile ün bağı bulunduğu için üretim aşamalarının tamamının Edirne’de gerçekleştirilmesi gerekiyor” dedi.

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