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Bulgaristan'dan kaçak getirilen 7 köpekten 4'ü kuvöze alındı

DHA

Bulgaristan'dan kaçak getirilen 7 köpekten 4'ü kuvöze alındı


Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-EDİRNE (DHA)BULGARİSTAN'dan yasadışı yollarla getirilen ve Edirne'de polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde narkoz verilerek bayıtılmış halde ele geçirilen 'Pomeranian' cinsi 7 yavru köpekten 4'ü hayati tehlikeyi atlatamadı. Durumları ağır olan köpekler, İstanbul'daki HAYTAP kliniğinde kuvöze alındı. HAYTAP temsilcisi Zuhal Arslan, "Göz ve burun akıntıları var. Kan alındı. Diztemper yani gençlik hastalığı, parvo gibi ölümcül hastalıklardan şüpheleniyoruz. Tedavileri sürüyor" dedi.
Edirne Polisi, dün Bulgaristan'dan gelen otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde, yasadışı yollarla yurda sokulmuş 'Pomeranian' cinsi 7 yavru köpek ile Bulgarca yazılı 14 evcil hayvan pasaportu ele geçirdi. Polis yavru köpeklere el koyarken, araç sürücüsü K.S. ve İ.B. gözaltına alındı. 2 şüpheli, haklarında '5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçundan işlem yapılarak, serbest bırakıldı. Yavru köpekler ise HAYTAP'a teslim edildi.
SES ÇIKARMASINLAR DİYE NARKOZLA UYUTMUŞLAR
Yapılan incelemede baygın haldeki köpeklerin, gümrükten geçerken ses çıkarmamaları için narkoz verilerek, uyutulduğu saptandı. 4'ünün durumu kötü olan köpekler, İstanbul'a götürüldü.  HAYTAP kliniğinde kontrolden geçirilen köpeklerden durumları ağır olanlar kuvöze alındı.  Köpeklerin narkoz verilip uyutuldukları için durumlarının kötü olduğunu söyleyen HAYTAP temsilcisi Zuhal Arslan, "Henüz bebek olan yavru köpeklerin annelerinin yanında olması gerekiyor. Anne sütü ile beslenmesi gereken bu canlar narkoz verilip, uyutularak ülkeye sokulduğu için durumları kötü. Şu an İstanbul'da klinikte tedavileri devam eden canların anne sütünden erken kesildiği için bağışıklıkları çok düşük. Göz ve burun akıntıları var. Kan alındı diztemper, parvovirüs gibi ölümcül hastalıklardan şüpheleniyoruz. Son olarak kanları alındı ve tedavileri sürüyor. Diğer üç köpeğin durumu iyi. Onlarda klinikte iki gün kalacak."dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY
2021-01-23 14:58:38

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