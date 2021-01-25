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Kısıtlamada motosikletli kuryenin sepetinde içki ve pos cihazı bulundu

DHA

Kısıtlamada motosikletli kuryenin sepetinde içki ve pos cihazı bulundu


Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, sokağa çıkma kısıtlamasında polisin yaptığı denetimler sırasında bir market kuryesinin motosikletinde, satışı yasak olan içki ve pos cihazı ele geçirildi. Sürücü ve motosikletin sahibine toplam 2 bin 678 lira ceza uygulanırken, kuryenin mesaisinin bittiğini ve içkileri evine götürdüğünü iddia eden işletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Edirne'nin 1'nci Murat Mahallesi'nde, polis ekipleri hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında, gece ve gündüz aralıksız denetimlerini sürdürdü. Denetlemede sokağa, araçlarıyla çıkanların izin belgeleri sorgulandı. Gece yarısı polis ekipleri, markette 'motosikletli kurye' olarak çalışan S.E. yönetimindeki motosikleti durdurdu. Motosiklet sürücüsünün, araç sepetinde arama yapan ekipler, kısıtlamada satışı yasak olan alkollü içki ele geçirdi. Polisin, içkileri nereye götürdüğünü sorması üzerine kurye S.E., mesai saatinin bittiğini ve içkileri de evine götürdüğünü öne sürdü. Motosiklette detaylı inceleme yapan polis, ayrıca bir de pos cihazı bulunca, sürücüye 1339 lira yetersiz ehliyet cezası, sahibine de 1339 lira olmak üzere toplam 2 bin 678 lira ceza uyguladı.
İŞLETME SAHİBİNDEN 'EVE GİDİYORLARDI' İDDİASI
Denetlemede kuryenin yakalanmasının ardından bölgeye gelen işletme sahibi de içki satmadıklarını iddia etti. Çalışanların işlerinin bittiğini ve eve gitmek için yola çıktığını savunan işletme sahibi, içkilerin satılmak için değil eve götürülmek istendiğinden dolayı sepete konulduğunu söyledi. Polis ekipleri ise işletme sahibinin ifadelerinin ardından tutanak tutup, yasal işlem başlattı.
'DUR' İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ KAÇTI
Öte yandan polis ekiplerinin uygulaması sırasında bir araç 'dur' ihtarına uymadı. M.Ö. yönetimindeki 39 LU 874 plakalı araç ile polis ekipleri arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Yakalanan aracın sürücüsü M.Ö. sokağa çıkma kısıtlamasında izin belgesi olmadığı için kaçtığını ifade etti. Polisler sürücüye, sokağa çıkma kısıtlamasında izinsiz olarak çıktığı için 3 bin 50 lira, 'dur' ihtarına uymadığı için ise 314 lira olmak üzere toplam 3 bin 464 lira cezai işlem uyguladı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Resul ORUÇOĞLU
2021-01-25 09:24:43

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