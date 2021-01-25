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Edirne'de yavru köpeklere cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alındı

DHA

Edirne'de yavru köpeklere cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alındı


Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,(DHA)EDİRNE'de yaşayan S.A., metruk binada yavru köpeklere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin yaşadığı evde bulunan 3 yavru köpek, muayene edilmek üzere Edirne Belediyesi Geçice Hayvan Bakımevi'ne götürüldü.Edirne'nin Talatpaşa Mahallesi Hacımestan Sokak üzerinde yaşayan vatandaşlar, sokak üzerindeki metruk bir binada yalnız yaşayan S.A.'nın bakma bahanesiyle binaya aldığı yavru köpeklere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine mahalleye giden Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri içeriye girdiğinde kendilerini gören S.A.'yı pantolonunu toplamaya çalışırken yakaladı. S.A., gözaltına alınırken, evde bulunan 3 yavru köpek muayenelerinin yapılması için Edirne Belediyesi Geçice Hayvan Bakımevi'ne götürüldü.Gözaltına alınan ve daha önceden bir çok suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen S.A. ile ilgili soruşturma sürüyor.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Resul ORUÇOĞLU
2021-01-25 18:20:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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