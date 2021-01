Edirne'nin Karayayla köyünde, pandemi döneminde koronavirüs görülmedi

Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/ EDİRNE (DHA)EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesine bağlı 183 nüfuslu Karayayla köyünde, pandemi döneminde koronavirüs vakası görülmedi. Muhtar Nevzat Öztürk, köye gelmek isteyenlere HES kodu sorgulaması yaptıklarını belirterek, "Anne, babasını köy dışından gelip görmek isteyen olursa, 'gelmeyin' diyoruz. Görüntülü arayıp, anne babalarını gösteriyoruz. Bu şekilde birçok önlem aldık. Hastalık bitene kadar, bu illet hastalığı köyümüze sokmamaya devam edeceğiz" dedi.

Uzunköprü ilçesine bağlı 183 nüfuslu Karayayla köyünde, muhtar ve ihtiyar heyetinin gayreti, köylünün de kurallara pandemi döneminde koronavirüs vakasına rastlanmadı.

Geçen yıl mart ayında başlayan salgında, virüsten korunmak için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyduklarını anlatan Muhtar Nevzat Öztürk, köye girişte HES kodu uygulaması yaptıklarını belirtti.

'MİSAFİRLİKLERİ KESTİK'

Köyde şu ana kadar temaslı ya da temassız vaka görülmediğini söyleyen Muhtar Öztürk, "Köylümüzün komşu gelişgidişlerini kestik, kimse kimseye misafirliğe gitmedi. Özellikle köyümüzde yaşayan vatandaşlarımızın sosyal medya hesaplarına devamlı uyarıda bulunduk. Köy dışında yaşayanların anne-babalarının ihtiyaçlarını karşıladık, evlatlarının yokluğunu hissettirmedik, bir evlatları da biz olduk. Ne kadar ihtiyaçları varsa birlikte temin ettik" dedi.

Evlerinde sıkılanların mera ve kırlara çıkarak dolaştığını belirten Muhtar Öztürk, "İnsanlar evden çıkmamaya özen gösterdi bu süreçte. Evde çok sıkılan olduğu zaman kıra vurdular kendilerini, kırda gezdiler. Göletimiz var, oraya gittiler. Kimse kimseye yaklaşmadan, mesafeye çok dikkat ettiler. Köy meydanına bir de dezenfektan makinesi koyduk ve hiç boş bırakmadık. Her gelen ellerini dezenfekte etti. Yani işin püf noktası maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak ve komşu ziyaretlerini kesmek oldu" şeklinde konuştu.

'BU İLLET HASTALIĞI KÖYÜMÜZE SOKMAYACAĞIZ'

Öztürk, özellikle köy dışından gelmek isteyenleri, mecbur olmadıkça kabul etmediklerini belirterek, "İnsanlara 'köye gelmeyin' dedik. Bize saygı gösterdiler. Herkes annesi ve babasına olan sevgisini gösterdi, gelmedi. Anne ve babasını köy dışından görmek isteyen olursa eve gidip görüntülü arayıp, gösteriyoruz. Bu şekilde de önlem aldık. Hastalık bitene kadar bu illet hastalığı köyümüze sokmamaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Köye gelmek isteyenlere HES kodu sorgulaması yaptıklarını kaydeden Öztürk, "Maskesiz hiç kimse sokağa çıkmaz. Evde hayvanlarına bakarken bile maske takar. Komşu ziyaretleri yapmıyorlar. Arkadaşlarımız bize telefon etmeden gelmezler. HES kodu soruyorum, herhangi bir hastalık belirtisi varsa gelmeyin diyorum. Onlar da uyuyorlar" dedi.

'MASKEMİZİ TAKIYORUZ, TOPLUMA KARIŞMIYORUZ'

Köylülerden Nurten Öztürk (75), "Allah'a şükür bugüne kadar korona köyümüze uğramadı. Böyle atlatmak istiyoruz. Hep kendimizi korumaya çalışıyoruz. Önlem olarak evde oturuyoruz, yapacağımız bir şey yok. Maskemizi takıyoruz, topluma karışmıyoruz. Çocuklarımız da mecbur olmadıkça bizi ziyarete gelmiyor. Mecbur olursak telefon aracılığıyla görüntülü görüşüyoruz. Tedbirler iyi gidiyor" diye konuştu.

'HERKES TEDBİRLERE DİKKAT EDİYOR'

Köyde bakkalı olan Sedat Fidan da "Çok şükür bugüne kadar koronavirüs vakası yaşamadık, bundan sonra da inşallah yaşamayız. İnsanlar çok tedbirli, kendilerine dikkat ediyorlar. Bizim de dükkanımızda kolonyamız devamlı hazır. Kapıdan içeri gelen herkese kolonya ikram ediyoruz, dezenfekte ediyorlar. Muhtarımızın özellikle önlem alması, dışarıdan yabancıların çok sık gelmemesi, insanların da iyi tedbir alması bunda büyük pay sahibi oldu" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU

2021-01-26



