Meteoroloji'den Trakya için kuvvetli kar uyarısı yapıldı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından, Trakya'da bu akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı beklendiği uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde bugün akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışının etkili olacağı bildirdi Kar kalınlığının ise 20-40 santimetreyi bulmasının tahmin edildiği açıklandı. Bu illerde yaşayan vatandaşların kuvvetli rüzgar, tipi ile buzlanma ve don olayına karşı tedbirli olmaları istendi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2021-01-26 13:52:19
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