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Edirne'de kar çiftçinin yüzünü güldürdü; üründe yüksek verim bekleniyor

DHA

Edirne'de kar çiftçinin yüzünü güldürdü; üründe yüksek verim bekleniyor


Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)SON yılların en kurak dönemini yaşayan Edirne'de etkili olan sağanak ve kar yağışı, buğday ile kanola üreticilerini umutlandırdı. Çiftçiler, sağanak ve kar sayesinde kuraklığın son bulacağını, hasatta yüksek verim beklediklerini söyledi.
Son 91 yılın en kurak yılını yaşayan Edirne'de, 2 aydır etkili olan sağanak yağışlar ile ardından 
gelen kar yağışının bereketi yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentte ocak ayında  metrekareye 204 kilo yağış düştü.  Aralık ayında başlayan yağmurla birlikte 2021 yılında mevsim normallerinin üzerinde yağış alan kentte, kar yağışı da etkili oldu. Edirne'nin verimli topraklarında yüzbinlerce dekar ekili buğday ve kanola tarlalarını beyaz örtüyle kaplayan kar, üreticiyi sevindirdi. Kar yağışı ile birlikte, önemli miktarda buğday ve bitkisel kanola yağı üretilen Edirne'de, hasatta yüksek verim bekleyen çiftçiler, toprağın suya doymasıyla kuraklığın son bulacağını söyledi.  
'KAR YAĞDI ÇOK MUTLUYUZ, YÜKSEK VERİM BEKLİYORUZ'
Hamzabeyli köyünde buğday üreticisi Süleyman Güre, kar yağışının 30 santimetreyi bulmasıyla kuraklığın son bulduğunu söyledi. Yağan kar ile birlikte buğday hasadından yüksek verim beklediğini belirten Güre, "Kar yağdı çok mutluyuz. Bölgemizde su kıtlığı ve kuraklık vardı. Bu yıl kar çok güzel yağdı. Kar buğdayın üzerini kapadı. Yaklaşık iki yıldır kar yağmıyordu, bu yıl yağdı artık kuraklıkta son bulur inşallah. Yüksek verim bekliyoruz" dedi.
'KURAKLIK OLMAYACAK, BUĞDAY SUYA DOYACAK'
Yağan kar ile birlikte ekili buğdayın suya doyacağını belirten çiftçi Erdem Tufan, "Kar çok güzel geldi, tarlalara bereket yağdı. Kuraklık olmayacak, toprak suya doyacak. Hasatta verim artacak. Suyu depolayacağı için de yazında kuraklık yaşamayacağız. Bu yıl istediğimiz yağışı aldık ve şu an yerde 30 santimetre kar var" diye konuştu.
Mustafa Halaç da, "Çok güzel bereketli kar yağdı. Bu kar yağışının buğdaya çok faydası olacak. Şu an bu yağan karla birlikte kuraklık biter. Çok yağdı ve bize bu yıl yetecek bu yağış. Çok mutluyuz. Kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu" dedi.DHA-Gündem Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER
2021-01-29 09:17:42

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