Gerçek, ‘kutuyu açınca’ ortaya çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gerçek, ‘kutuyu açınca’ ortaya çıktı

İHA

Gerçek, ‘kutuyu açınca’ ortaya çıktı

Edirne’nin Keşan ilçesinde internetlerinin olmadığını fark eden vatandaşlar, yetkili şirketi arayarak durumu bildirdi. Şirketin ‘altyapı çalışması var’ dediği bölgede problem devam etmesi üzerine arızaya gelen ekipler; saha santralinin içinde bulunan devre ve kabloların çalınmış olduğunu fark etti.
Olay 21 Ocak Perşembe gecesi Yeni Mahalle’de yaşandı. Bir önceki gece herhangi bir sorun olmadan evlerinde bulunan vatandaşlar, bir sonraki günün sabahında internetlerinin olmadığını fark etti. Arızanın devam etmesi üzerine internet sağlayıcı şirketi telefonla arayan mağdur olan yaklaşık 200 hane, konuyu anlatarak internetlerinin bir süredir olmadığını söyledi, yetkililer ise bölgede altyapı çalışması olduğunu ve sorunun da bundan kaynaklanmış olduğunu söyledi. Ancak problem devam etti.

Kutu açılınca gerçek ortaya çıktı
Aradan geçen 3 günün ardından halen evlerinde internetin olmadığından şikayetçi olan vatandaşlar, ilgili şirketi tekrar aradı. Konuyla ilgili olarak yetkili şirket, çalışmalarının devam ettiğini söyledi; ancak vatandaşların yakın çevrede herhangi bir problemin olmadığını söylemeleri üzerine bölgeye servis ekipleri gönderildi.
Gelen servis elemanları, dışarıda bulunan şebeke kutusunu açınca beklemedikleri manzarayla karşılaştı. İnternet sağlayıcı devrelerin ve kabloların bulunduğu saha santrali, hırsızlar tarafından yağmalanmıştı. İçi tamamen boşaltılan kutunun çalışmaması sebebiyle bölgeye internet hizmetinin verilemediğinin anlaşılması üzerine, yaşanılan hırsızlık rapor edildi ve yeni devreler istendi.

“Sorun internetin gelmesi değil”
Malzemelerin ve internet hizmetinin gelmesi için gereken sürenin geçmesini ve bir an önce internetlerinin gelmesini beklediklerini söyleyen vatandaşlar , “İnternet 30 gün olmasa da olur orada değiliz biz; ancak şu anda öğrencilerimiz derslere giremiyor, bu yüzden problem büyük. Keşan’da böyle bir olay yaşanıyorsa her mahallede bu gibi durumlar yaşanabilir.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sınırda 10 kilometre kuyruk oluşturan TIR şoförlerinin zorlu mesaisi
YEREL HABERLER Sınırda 10 kilometre kuyruk oluşturan TIR ...
Edirne’de ekmek 2 lira oldu
YEREL HABERLER Edirne’de ekmek 2 lira oldu
Edirne'de kar çiftçinin yüzünü güldürdü; üründe yüksek verim bekleniyor
YEREL HABERLER Edirne'de kar çiftçinin yüzünü güldürdü; üründe ...
Edirne'de kar yağışı, kuraklık endişesi taşıyan çiftçiye can suyu oldu
YEREL HABERLER Edirne'de kar yağışı, kuraklık endişesi taşıyan ...
Geri dönüşüme gidecek tekerlekler, 'kedi evi' oldu
YEREL HABERLER Geri dönüşüme gidecek tekerlekler, 'kedi evi' oldu
“Günde iki bardaktan fazla içilmemeli, kış çayları doğru tüketilmeli” Bağışıklık sistemini adeta çelik gibi yapan ürünler
YEREL HABERLER “Günde iki bardaktan fazla içilmemeli, kış çayları ...
Karlı yolları aştılar, hastaya ulaştılar
YEREL HABERLER Karlı yolları aştılar, hastaya ulaştılar
Çad Cumhurbaşkanı adayı, seçim öncesi mezunu olduğu üniversitesiye geldi
YEREL HABERLER Çad Cumhurbaşkanı adayı, seçim öncesi mezunu olduğu ...
Edirne'de yaban hayvanları için doğaya 2,5 ton yem bırakıldı
YEREL HABERLER Edirne'de yaban hayvanları için doğaya 2,5 ton yem ...
Taşkında kemerleri kütüklerle tıkanan Fatih Köprüsü, risk altında (2)
YEREL HABERLER Taşkında kemerleri kütüklerle tıkanan Fatih Köprüsü, ...
Edirne Valisi, karda mahsur kalan araçları itti Fotoğrafı gören inanamadı
YEREL HABERLER Edirne Valisi, karda mahsur kalan araçları ...
Çad Cumhurbaşkanı adayı Djeraki, mezunu olduğu Trakya Üniversitesi'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Çad Cumhurbaşkanı adayı Djeraki, mezunu olduğu Trakya ...
Trakya'da kar yağışı etkili oluyor(3)
YEREL HABERLER Trakya'da kar yağışı etkili oluyor(3)
Kapıkule Sınır Kapısı'nda, 1400 TIR çıkış için bekliyor
YEREL HABERLER Kapıkule Sınır Kapısı'nda, 1400 TIR çıkış için ...
Trakya'da kar yağışı etkili oluyor (2)
YEREL HABERLER Trakya'da kar yağışı etkili oluyor (2)
Keşanlılar bembeyaz bir güne uyandı
YEREL HABERLER Keşanlılar bembeyaz bir güne uyandı
Trakya'da kar yağışı etkili oluyor
YEREL HABERLER Trakya'da kar yağışı etkili oluyor
Balkan köylerinde kar yağışı hayatı felç etti
YEREL HABERLER Balkan köylerinde kar yağışı hayatı felç etti
Taşkında kemerleri kütüklerle tıkanan Fatih Köprüsü, risk altında
YEREL HABERLER Taşkında kemerleri kütüklerle tıkanan Fatih Köprüsü, ...
Edirne güne beyaz örtü ile uyandı
YEREL HABERLER Edirne güne beyaz örtü ile uyandı
Taşan Tunca Nehri'nin suları altında kalan Kırkpınar Er Meydanı, bakıma alındı
YEREL HABERLER Taşan Tunca Nehri'nin suları altında kalan Kırkpınar ...
Edirne'de kar yağışı
YEREL HABERLER Edirne'de kar yağışı
Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı beyaza büründü
YEREL HABERLER Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı beyaza büründü