Meteoroloji'den, Edirne´nin güneyine kuvvetli yağış uyarısı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce bu geceden itibaren Edirne´nin güneyindeki Keşan, İpsala ve Enez ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiği uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, sağanak yağışın Edirne´nin güneyindeki Keşan, İpsala ve Enez ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) ve yer yer gök gürültülü olacağının tahmin edildiği bildirdi. Açıklamada, bu ilçelerde oturanların ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2021-01-29 14:35:24
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