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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ekmek alırken dikkat! Cezası var

İHA

Ekmek alırken dikkat! Cezası var

Edirne’de bazı fırıncılar ekmeği 2 liradan bazı fırıncılar da 1 lira 50 kuruştan satacak. Tarifesini almadan ekmeği zamlı satan fırıncılara ceza uygulanacak.
Edirne Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği (EDESOB) Başkanı Kemal Cingöz yaptığı açıklamada, birliğe üye olan fırıncıların 230 gram ekmeği bugün itibariyle 2 liradan satabileceklerini duyurdu. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt da yaptığı açıklamada, odaya üye olan fırıncıların ekmeği 2 liradan satmalarının resmi olmadığını, henüz resmi kararın açıklanmadığını belirterek, ETSO üyesi fırıncıların ekmeği 1 lira 50 kuruştan satmaları gerektiği çağrısında bulundu.

EDESOB üyeleri 2 liradan satabilecek
EDESOB Başkanı Kemal Cingöz yaptığı açıklamada, Edirne’de fırıncıların zam talebi üzerine ilgili komisyonun toplandığı belirtti. Toplanan komisyonun bugünden itibaren Edirne’de ekmeğe 50 kuruş zam yaparak 230 gram ekmeğin 2 liradan satılmasına karar verdiğini belirten Cingöz, alınan kararın Ticaret Bakanlığına ve Türkiye Fırıncılar Federasyonuna gönderildiğini ancak Ticaret Bakanlığının ekmek zammını onaylamadığını ifade etti. Bakanlıktan gelen olumsuz karara rağmen ekmek zammını onayladıklarının altını çizen Cingöz, fırıncıların zor günler geçirdiğini söyledi. Cingöz, sürecin tamamlandığını ve tarifenin belli olduğunu vurguladı.

ETSO üyelerinin 2 liradan satmaları yasak
ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt da fırıncılardan gelen zam talebi üzerine görüşmeler yaptıklarını belirterek, aldıkları kararı Ticaret Bakanlığına gönderdiklerini açıkladı. Henüz bakanlıktan karar gelmediği için fiyat tarifesi oluşturamadıklarını anlatan Zıpkınkurt, ETSO üyelerinin şuan ekmeği 2 liradan satmalarının yasal olmadığını ifade etti. Bakanlıktan karar geldiği gibi fiyat tarifesi oluşturacaklarının altını çizen Zıpkınkurt, onaylanmamış tarifeden ekmek satanlara ceza uygulanacağını açıkladı.
Edirne’de EDESOB üyeleri bugün itibariyle ekmeği 2 liradan satıyor. ETSO üyeleri de 1 lira 50 kuruştan satıyor. ETSO üyesi olduğu halde ekmeği 2 liradan satan fırıncılara ceza uygulanacağı açıklandı.

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