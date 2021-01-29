Faslı'yı yağmalayan Tunuslu, otogarda tutuklandı



EDİRNE,(DHA)-EDİRNE´de, Faslı bir kişinin üzerindeki bin euro ile cep telefonlarını zorla alan Tunuslu şüpheli, ülkesine kaçmak için geldiği otogarda yakalandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı´na bağlı JASAT timi, Fas uyruklu bir kişinin üzerindeki 2 cep telefonu ile bin euronun zorla alındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. JASAT, şüphelinin Tunuslu olduğunu ve ülkesine döneceğini saptadı. Şüpheli, İstanbul´a gitmek içiin geldiği Edirne Otogarı´nda yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin Tunus´a gönderilmesi için kargoya teslim ettiği pakette, 2 cep telefonu ile bin euro ele geçirildi.

Adı açıklanmayan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2021-01-29 16:26:02



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