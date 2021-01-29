Faslı'yı yağmalayan Tunuslu, otogarda tutuklandı

EDİRNE,(DHA)-EDİRNE´de, Faslı bir kişinin üzerindeki bin euro ile cep telefonlarını zorla alan Tunuslu şüpheli, ülkesine kaçmak için geldiği otogarda yakalandı.
Edirne Jandarma Komutanlığı´na bağlı JASAT timi, Fas uyruklu bir kişinin üzerindeki 2 cep telefonu ile bin euronun zorla alındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. JASAT, şüphelinin Tunuslu olduğunu ve ülkesine döneceğini saptadı. Şüpheli, İstanbul´a gitmek içiin geldiği Edirne Otogarı´nda yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin Tunus´a gönderilmesi için kargoya teslim ettiği pakette, 2 cep telefonu ile bin euro ele geçirildi.
Adı açıklanmayan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2021-01-29 16:26:02
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.