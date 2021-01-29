Milli parkta kayık ve plastik ördeklere el konuldu, 2 kişiye 160 bin TL ceza

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin İpsala ilçesinde, av yasağı bulunan Gala Gölü Milli Parkı´nda usulsüz avcılıkta kullanıldığı belirlenen 2 kayık ve 51 plastik ördek mühreye el konuldu, 2 kişiye 160 bin 930 TL idari para cezası kesildi.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ile Keşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerince, Gala Gölü Milli Parkı sınırları içerisinde yapılan denetimlerde yasa dışı avcılıkta kullanıldığı belirlenen sahibi belirsiz 2 kayık ve 51 plastik ördek mühreye el konuldu. Ekipler ayrıca göl içerisinde farklı noktalarda bulunan 4 av becenesini de (güme) yerinden söktü. Keşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, 2 kişiye ise `2872 sayılı çevre kanununa muhalefet´ suçundan toplam 160 bin 930 TL idari para cezası uyguladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / İpsala Ünsal YÜCEL
2021-01-29 19:56:07
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