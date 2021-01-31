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Kuruyan Kayalıköy Barajı'nda doluk oranı yüzde 30'a yükseldi

DHA

Kuruyan Kayalıköy Barajı'nda doluk oranı yüzde 30'a yükseldi


Ali Can ZERAY Resul ORUÇOĞLU / EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin içme suyunu sağlayan ve yüzde 3 dip seviyeye düşerek kuruma noktasına gelen Kayalıköy  Barajı'nda artık yüzler gülüyor. Aralık ve ocak ayında metrekareye düşen 344 kilogram yağmur ve kar yağışıyla birlikte doluluk oranı 10 kat artarak yüzde 30'a çıktı. Kentin içme suyunu sağlayan diğer Süloğlu Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 24'ten yüzde 51'e yükseldi.
Geçen aylarda son 91 yılın en kurak dönemini geçiren Edirne'de içme suyunu sağlayan Kayalıköy  Barajı, dip seviye düşerek kuruma noktasına geldi. 9 milyon metreküp ile yüzde 3 doluluk oranı seviyesine düşen barajdan kente artık, içme suyu verilmesi sonlandırıldı. Kentin içme suyu yüzde 24 doluluk oranıyla  Süloğlu Barajı ile belediyenin açtığı su kuyularından sağlanmaya başlandı. Son günlerde gerçekleşen yağmur ve kar yağışıyla Kayalıköy ile Süloğlu Barajı'nda tehlike sınırı aşıldı. 
SON 2 AYDA METRE KAREYE, 344 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ
Meteoroloji verilerine göre aralık ve ocak aylarında Edirne'de metrekareye 344 kilo yağış düştü. Mevsim normallerinin üzerinde yağan yağmur, barajlar nehir ve göletlerdeki su seviyesini artırdı. Edirne'nin sınırında bulunan Bulgaristan ise aşırı yağışlar nedeniyle baraj kapaklarını açtı. Bulgaristan'ın baraj kapaklarını açmasıyla 13 Ocak´ta, Tunca Nehri'nde taşkın yaşandı. Taşkın suları, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Er Meydanı ile binlerce dekar arazi sular altında kaldı.
KAYALIKÖY BARAJI'NDA DOLULUK 10 KAT ARTTI
Kasım ayında 9 milyon metreküp ile yüzde 3 seviyesine düşen 144 milyon metreküp hacimli Kayalıköy Barajı'ndaki su seviyesi DSİ verilerine göre; 48 milyon metreküpe yükselerek doluluk oranı 10 kat arttı. Yıldız Dağları'ndan ve derelerin beslediği Kayalıköy Barajı'nda da doluluk oranı yüzde 3 den, yüzde 30'a yükseldi. Kentin içme suyu ile tarım arazilerini sulayan Süloğlu Barajı'nda kasım ayında 14 milyon metreküp olan su seviyesi  24 milyona çıktı.
SU ARTIŞI, FOTOĞRAFLARA YANSIDI
Edirne'nin içme suyunu sağlayan Kayalıköy Barajı'nda suyun çekildiği anlar ile yağmurdan sonraki doluluk oranı DHA'nın gerçekleştirdiği dron çekimlerinde net olarak görülüyor. Suyun 9 milyon metreküpten 48 milyon metreküpe yükselmesi DHA'nın hava görüntelerine de yansıdı. Kuraklık yaşadığında yapılan çekimlerde suyun dere yatağına kadar indiği ve  içme suyunu taşıyan borular suyun üzerinde görüldü. Suyun artmasıyla birlikte baraj yatağının genişlediği ve Edirne içme suyunu taşıyan boruların artık suyun içinde fark edilmediği dikkat çekti.
"SUYUMUZU ARTIK İDARELİ KULLANMALIYIZ'
Kayalıköy muhtarlığı azası Gökhan Uyanık, köylerindeki baraj sularını içme suyu olarak kullanmanın yanında binlerce dekar arazinin sulanmasında da kullanıldığını söyledi. Uyanık, "Kayalıköy  Barajı su seviyesi dere yatağına kadar düşmüştü. Suyumuz az kalmıştı. Şu an son yağışlarla birlikte su seviyesi oldukça arttı. Yıldız Dağları'ndan gelen sularımız var, 2018 yılından bu yana bölgemizde kuraklık yaşanıyordu. Şimdi yeterince suyumuz var. Ancak bundan sonra daha tedbirli olmamız gerekiyor. Onlarca köyün tarım arazilerini sulayan barajımız, ayrıca Edirne'ye içme suyunu sağlıyor. Bu yüzden suyu çok dikkatli kullanmamız gerekiyor. Ben 41 yaşındayım, ilk defa barajın, su seviyesinin kuraklık sınırına düştüğünü gördüm.  Gelen bilgilere göre barajımızda suyun daha çok artacağı söylendi. Biz yine de suyu idareli kullanalım" dedi.
TRAKYA'DA BARAJLARDA DOLULUK ARTTI
DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü, Edirne Tekirdağ ve Kırklareli'nde içme suyu ile tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan barajlarda doluluk oranının arttığı açıkladı. Edirne'de 196 milyon metreküp hacimli Hamzadere Barajı'nda doluluk oranı yüzde 70, Süloğlu Barajı 43 milyon metreküp hacimli ve doluluk oranı yüzde 51, 25 milyon metreküp kapasiteli, Sultanköy Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 87 olarak açıklandı. Kırklareli'nde bulunan 144 milyon metreküp hacimli Kayalıköy Barajı'nda doluluk oranı yüzde 30, 107 milyon metreküp hacimli  Kırklareli Barajı'nda yüzde 38'e, 35 milyon metreküp hacmi olan Armağan Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 81'i buldu. Tekirdağ'da, 184 milyon hacimli Çokal Barajı'nda doluluk oranının  yüzde 41 olduğu belirtildi.DHA-Gündem Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU
2021-01-31 10:44:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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