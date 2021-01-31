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Emekli olan 112 çalışanının anonslu vedası

DHA

Emekli olan 112 çalışanının anonslu vedası


Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi´nde görevli Neşe Sarıpekmez (48), Sağlık Bakanlığı´nın koronavirüs vakalarında görülen azalmanın ardından izin ve emekliliğe ilişkin yasakları kaldırmasının ardından son anonsunu yaparak emekli oldu. Sarıpekmez; "Bugün sizlerle tuttuğum son nöbet, çünkü emekli oluyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin, Allah´a emanet olun, hoşça kalın." dedi
Sağlık Bakanlığı koronavirüs vakalarında görülen azalmaların ardından izin ve emekliliğe ilişkin yasağı kaldırdı. Eskişehir´de yaklaşık 30 yıldır sağlık sektöründe çalışan evli ve 2 çocuk annesi Neşe Sarıpekmez de bu gelişmenin ardından emeklilik kararı aldı. Görev yaptığı Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi´ndeki son nöbetini tutan Sarıpekmez, nöbetinin bitiminde son telsiz anonsunu yaparak, tüm çalışma arkadaşlarına veda etti. Duygusal anların yaşandığı merkezde son kez telsizin başına geçen Sarıpekmez, "Sağlık merkezinden tüm ekiplerin dikkatine. Ben Komuta Kontrol Merkezi´nden Neşe Sarıpekmez. Bugün sizlerle tuttuğum son nöbet, çünkü emekli oluyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin, Allah´a emanet olun, hoşça kalın" dedi. 
Anonsunun ardından merkezdeki tüm çalışanlar adına, Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, çiçek vererek Sarıkpekmez´i yeni hayatına uğurladı.DHA-Genel Türkiye-Edirne Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2021-01-31 13:03:53

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