Karnın altında bulunan böbrekteki tümör, ilk kez uygulanan yöntemle alındı



Ünsal YÜCEL/ EDİRNE (DHA)EDİRNE'de, Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne başvuran S.K.'nin (70), doğuştan olmadığı söylenen sağ böbreğinin karnının alt kısmında olduğu ortaya çıktı. S.K., böbreğindeki tümör, dünyada 2'nci, Türkiye'de ise ilk kez uygulanan 'laparoskopik cerrahi' yöntemiyle alınarak, sağlığına kavuştu.

Karın ağrısı ve idrarda kan şikayetiyle Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi´ne başvuran S.K.'nin, yapılan kontrollerinde doğuştan olmadığı söylenen sağ böbreğinin çok nadir görülen şekilde karnının alt kısmında, bağırsaklarının arkasında olduğu, üzerinde de tümör oluştuğu belirlendi. Trakya Üniversitesi Üroloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Aktoz önderliğinde, Doç. Dr. Hakan Akdere, araştırma görevlileri Dr. Mehmet Gürkan Arıkan ve Dr. Atınç Tozsin´den oluşan ekip tarafından ameliyata alınan S.K., dünyada 2'nci, Türkiye'de ise ilk kez uygulanan 'laparoskopik cerrahi yöntemiyle böbreğindeki tümör alınarak, sağlığına kavuştu.

'BENZER BİR VAKA İLE 2018 YILINDA JAPONYA´DA KARŞILAŞILDI'

Doç. Dr. Hakan Akdere, yapılan operasyonun dünyada ilk olma özelliği taşıdığını belirterek, literatürde, benzer bir vaka ile 2018 yılında Japonya´da karşılaşıldığı ve oradaki ameliyatın açık tekniklerle yapıldığını söyledi. Hastanın sağ böbreğinin, dünyada örneği çok nadir görülen bir yerde olduğunu ve bunun operasyonun önemini artırdığını ifade eden Akdere, "Lumbal böbrekte tümörü olan bir hastayı, kapalı yöntem 'aparoskopik' ile böbreği koruyarak, böbrek damarlarını geçici olarak kapatmadan ve sadece tümoral kitleyi çıkararak başarılı bir operasyonla sağlığına kavuşturup, üçüncü gün hastayı taburcu ettik" dedi.

'TÜRKİYE´DE TIP LİTERATÜRÜNE GEÇECEK BİR YÖNTEM'

Doç. Dr. Hakan Akdere, dünyada daha önce 'laparoskopik cerrahi'yle ilgili yaklaşımların mevcut olduğunu ancak böyle bir vakada, bu yöntemle yapılan ameliyatın ilk kez Türkiye´de tıp literatürüne geçecek bir yöntemle gerçekleştirildiğini kaydederek, "Böbrek tümörü tedavisinde, kanserli dokunun yayılımına göre böbreğin tamamının veya böbreği koruyarak sadece kitlenin alınması gerektiğini vurguladı. Bu tür ameliyatları açık, robotik cerrahi ya da laparoskopik cerrahi ile gerçekleştirmek mümkündür. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı olarak, lumbal böbrekte kitlesi olan bir hastayı, dünyada ilk kez `laparoskopik´ cerrahi ile sağlığına kavuşturduk. Bu yöntem, bu tür bir vakada ilk kez uygulanan, henüz literatürde yeri olmayan bir başarıdır" diye konuştu.

'MODERN CERRAHİ, KISA SÜREDE OLUMLU SONUÇLAR VERDİ'

Tıp alanındaki gelişmeler sayesinde klasik cerrahi uygulamalarının yerini daha küçük yara izi, daha az ağrı, daha kısa hastanede kalış ile sonuçlanan laparoskopik cerrahiye bıraktığını ve yaklaşık 7 yıldır kendilerine başvuran hastaları bu yöntemle tedavi ettiklerini söyleyen Akdere, modern cerrahi tekniklerinin günümüzde özellikle ürolojik hastalarda çok daha kısa sürede olumlu sonuçlar verdiğini belirtti.

'AKADEMİK ÇALIŞMA BAŞLATILDI'

Doç. Dr. Hakan Akdere, dünyada nadir olarak görülen bir anomaliye sahip hastaya ilk kez uygulanan ameliyatın tüm detaylarının ulusal ve uluslararası bilimsel platformlarda, video sunumlarının yapılması için akademik çalışma başlattıklarını da belirterek, gerçekleştirdikleri işlemin Trakya Üniversitesi´nin 'Balkan Medical Journal' dergisinde de olgu sunumu yayını olarak yer alacağını kaydetti. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2021-02-01 12:33:01



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