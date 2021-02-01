Edirne'de beklenen yağmur başladı (2)

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KEŞAN'DA SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR

Edirne´nin Keşan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, etkili oldu. Hava sıcaklığının 18 derece olduğu ilçede sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise saçak altlarına sığındı.

Yetkililer, olası su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Yağmur yağışının aralıklarla devam edeceği bildirildi.Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne),(DHA) DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-02-01 14:16:23



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