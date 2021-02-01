Edirne'de yangınlara karşı, 'otomatik yangın söndürme topu' hizmete alındı



Olgay GÜLER/ EDİRNE (DHA)EDİRNE Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü´nde, yangına hızlı müdahale edebilmek için hizmete alınan otomatik yangın söndürme topları ve itfaiye memurunun yangında çağrı yapamayacak duruma geldiğinde kullanılabilecek çağrı cihazı kamuoyuna tanıtıldı. Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürü Erdoğan Göbel, kuru tozlu kimyasalla dolu topların, yangınla temas ettiğinde patlayarak, 8 metreküpe kadar söndürme özelliğine sahip olduğunu söyledi.

Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde, itfaiye memurlarının güvenliğini koruma ve yangına daha hızlı müdahale etmek amacıyla alınan cihazlar kamuoyuna tanıtıldı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın da katıldığı toplantıda tanıtılan cihazlardan otomatik yangın topları ise ilgi çekti. İtfaiye Müdürü Erdoğan Göbel, kuru tozlu kimyasalla dolu olan topların, yangınla temas ettiğinde patlayarak, 8 metreküpe kadar söndürme özelliğine sahip olduğunu söyledi. Göbel ayrıca, İtfaiye memurlarının can güvenliği için büyük önem taşıyan ikaz cihazlarını da uygulamalı olarak tanıttı.

'İTFAİYECİLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR APARAT'

Göbel, yangın toplarının iş yerlerinde belirlenen bölgelere konulabileceğini ifade ederek, "Yangın topumuz da iş yerinde herhangi bir yere asıldığı zaman yangın durumunda kendi kendine patlayarak yangını önleme özelliğine sahip. Aynı şekilde bir çağrı cihazımız var. İtfaiye memuru yangın içerisinde dumandan etkilenme veya bir kaza geçirdiği zaman hareketsiz kalırsa, üzerindeki çağrı cihazı 20 saniye sonra sinyal vermeye başlıyor ve arkadaşları onu bulunduğu yerden kurtarabiliyor. Bu itfaiyeci arkadaşlarımız için çok önemli bir aparat" dedi.

'İTFAİYECİLER KENDİ CANLARINI DA KORUMAK ZORUNDA'

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise yangınlarda ilk önceliğin insan hayatı olduğunu belirtip, hizmete aldıkları ikaz cihazına vurgu yaparak, "Eğer canla ilgili herhangi bir sorun yoksa ikinci önceliğimiz de yangının etrafa sıçramadan kısa sürede söndürülmesini sağlamak. Bu aşamada hepimizin çok görmediği ama bir o kadar önemli olan, itfaiyecilerin güvenliği söz konusu. Çünkü onlar o yangın kargaşasının ortasında bir taraftan da kendi canlarını korumak, bir taraftan da o ateşin içerisinde, tehdidin nereden geleceğini ön görerek çalışmak zorundalar. Yani bir canı kurtarırken, itfaiyecilerin can güvenliğinin alınması, bunun sağlanmasına yönelik aparatların alınması da günümüz çağdaş itfaiyeciliğinin en önemli unsurlarından bir tanesi" diye konuştu.

YANGIN TOPU

Edirne Belediyesi İtfaiyesi'nde kullanılmaya başlanacak yangın topu, küçük yangınlara hızlı müdahale edebilmek için geliştirilmiş basınçsız strafor bir kaptan oluşuyor. Söndürme maddesi kuru tozlu kimyasal olan yangın topu, saniyeli fitil ve elektrik aktivasyonlu olarak çalışıyor. Bakım ve onarım istemeyen basınçsız bir kap olan yangın topu, yalnızca alevin temas etmesiyle çalışıyor. Yangın söndürme topu, taşınabilir ve yangın içinde bulunursa, yangın alevinin değmesiyle otomatik patlayarak yangına müdahale ediyor. DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2021-02-01 15:15:10



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