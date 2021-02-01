Edirne'de yangınlara karşı, 'otomatik yangın söndürme topu' hizmete alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de yangınlara karşı, 'otomatik yangın söndürme topu' hizmete alındı

DHA

Edirne'de yangınlara karşı, 'otomatik yangın söndürme topu' hizmete alındı


Olgay GÜLER/ EDİRNE (DHA)EDİRNE Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü´nde, yangına hızlı müdahale edebilmek için hizmete alınan otomatik yangın söndürme topları ve itfaiye memurunun yangında çağrı yapamayacak duruma geldiğinde kullanılabilecek çağrı cihazı kamuoyuna tanıtıldı. Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürü Erdoğan Göbel, kuru tozlu kimyasalla dolu topların, yangınla temas ettiğinde patlayarak, 8 metreküpe kadar söndürme özelliğine sahip olduğunu söyledi.
Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde, itfaiye memurlarının güvenliğini koruma ve yangına daha hızlı müdahale etmek amacıyla alınan cihazlar kamuoyuna tanıtıldı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın da katıldığı toplantıda tanıtılan cihazlardan otomatik yangın topları ise ilgi çekti. İtfaiye Müdürü Erdoğan Göbel, kuru tozlu kimyasalla dolu olan topların, yangınla temas ettiğinde patlayarak, 8 metreküpe kadar söndürme özelliğine sahip olduğunu söyledi. Göbel ayrıca, İtfaiye memurlarının can güvenliği için büyük önem taşıyan ikaz cihazlarını da uygulamalı olarak tanıttı.
'İTFAİYECİLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR APARAT'
Göbel, yangın toplarının iş yerlerinde belirlenen bölgelere konulabileceğini ifade ederek, "Yangın topumuz da iş yerinde herhangi bir yere asıldığı zaman yangın durumunda kendi kendine patlayarak yangını önleme özelliğine sahip. Aynı şekilde bir çağrı cihazımız var. İtfaiye memuru yangın içerisinde dumandan etkilenme veya bir kaza geçirdiği zaman hareketsiz kalırsa, üzerindeki çağrı cihazı 20 saniye sonra sinyal vermeye başlıyor ve arkadaşları onu bulunduğu yerden kurtarabiliyor. Bu itfaiyeci arkadaşlarımız için çok önemli bir aparat" dedi.
'İTFAİYECİLER KENDİ CANLARINI DA KORUMAK ZORUNDA'
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise yangınlarda ilk önceliğin insan hayatı olduğunu belirtip, hizmete aldıkları ikaz cihazına vurgu yaparak, "Eğer canla ilgili herhangi bir sorun yoksa ikinci önceliğimiz de yangının etrafa sıçramadan kısa sürede söndürülmesini sağlamak. Bu aşamada hepimizin çok görmediği ama bir o kadar önemli olan, itfaiyecilerin güvenliği söz konusu. Çünkü onlar o yangın kargaşasının ortasında bir taraftan da kendi canlarını korumak, bir taraftan da o ateşin içerisinde, tehdidin nereden geleceğini ön görerek çalışmak zorundalar. Yani bir canı kurtarırken, itfaiyecilerin can güvenliğinin alınması, bunun sağlanmasına yönelik aparatların alınması da günümüz çağdaş itfaiyeciliğinin en önemli unsurlarından bir tanesi" diye konuştu.
YANGIN TOPU
Edirne Belediyesi İtfaiyesi'nde kullanılmaya başlanacak yangın topu, küçük yangınlara hızlı müdahale edebilmek için geliştirilmiş basınçsız strafor bir kaptan oluşuyor. Söndürme maddesi kuru tozlu kimyasal olan yangın topu, saniyeli fitil ve elektrik aktivasyonlu olarak çalışıyor. Bakım ve onarım istemeyen basınçsız bir kap olan yangın topu, yalnızca alevin temas etmesiyle çalışıyor. Yangın söndürme topu, taşınabilir ve yangın içinde bulunursa, yangın alevinin değmesiyle otomatik patlayarak yangına müdahale ediyor. DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2021-02-01 15:15:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne’de sağanak nedeniyle dere taştı
YEREL HABERLER Edirne’de sağanak nedeniyle dere taştı
Edirne'de beklenen yağmur başladı (2)
YEREL HABERLER Edirne'de beklenen yağmur başladı (2)
Edirne'de beklenen yağmur başladı
YEREL HABERLER Edirne'de beklenen yağmur başladı
Karnın altında bulunan böbrekteki tümör, ilk kez uygulanan yöntemle alındı
YEREL HABERLER Karnın altında bulunan böbrekteki tümör, ilk kez ...
Edirne Kırmızısı bir köprü vazifesi görecek
YEREL HABERLER Edirne Kırmızısı bir köprü vazifesi görecek
Türk Üroloji hekimleri, laparoskopik cerrahide dünyada bir ilki gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Türk Üroloji hekimleri, laparoskopik cerrahide ...
Edirne’de sağanak etkili oluyor
YEREL HABERLER Edirne’de sağanak etkili oluyor
Kısıtlamada izin belgesi olmayan sürücüden, `valiyle görüşün´ savunması
YEREL HABERLER Kısıtlamada izin belgesi olmayan sürücüden, `valiyle ...
Emekli olan 112 çalışanının anonslu vedası
YEREL HABERLER Emekli olan 112 çalışanının anonslu vedası
Kuruyan Kayalıköy Barajı'nda doluk oranı yüzde 30'a yükseldi
YEREL HABERLER Kuruyan Kayalıköy Barajı'nda doluk oranı yüzde 30'a ...
Havaya ateş açıp polisten kaçan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Havaya ateş açıp polisten kaçan 2 şüpheli, kovalamaca ...
Milli parkta kayık ve av mühre ördekler ele geçirildi: 2 kişiye 160 bin lira ceza
YEREL HABERLER Milli parkta kayık ve av mühre ördekler ele ...
Pandemi döneminde hayvan barınağında yer kalmadı
YEREL HABERLER Pandemi döneminde hayvan barınağında yer kalmadı