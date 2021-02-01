Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 20 şüpheli hakkında yakalama kararı

EDİRNE (DHA)EDİRNE Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmasında 20 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için 10 ilde çalışma başlattı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında aralarında asker, doktor, polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 20 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Kararın ardından polis ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Edirne, Malatya, İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Kırklareli, Sivas, Afyonkarahisar, Isparta ve Kahramanmaraş'ta çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2021-02-01 16:20:00
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