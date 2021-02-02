Debisi artan Ergene Nehri için `sarı alarm´

EDİRNE,(DHA)TRAKYA´da etkili olan sağanak yağış ile yüksek kesimlerdeki karların erimesiyle debisi artarak saniyede 170 metreküpe yükselen Ergene Nehri için Devlet Su İşleri (DSİ), 'sarı alarm´ uyarısında bulundu.
Trakya´da etkili olan sağanak yağışların yanı sıra yüksek kesimlerdeki karların erimesiyle birlikte barajlardaki doluluk oranı arttı, nehirlerin debileri yükseldi. Ergene Nehri´nin debisi de son bir hafta içinde 9 kat artarak, saniyede 179 metreküpe yükseldi. DSİ 11´inci Bölge Müdürlüğü Ergene Nehri için `sarı alarm´ uyarısında bulundu. Ergene Nehri, taşarak çevresindeki tarım alanlarını sular altında bıraktı.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2021-02-02 10:31:31
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