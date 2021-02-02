Edirne’de dere taştı yerleşim yerleri sular altında kaldı

Edirne’de etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu, birçok evi ve sosyal tesisi su bastı. Yollarda mahsur kalan araç ve sürücüler kurtarıldı.

Edirne genelinde sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış nedeniyle dere kenarında bulunan evleri su bastı. Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde etkili olan sağanakla birlikte beldenin içerisinden geçen dere taştı. Derenin kenarında bulunan birçok bahçeyle birlikte evler sular altında kaldı. Derenin taşmasından dolayı beldedeki kanalizasyon suları da taşarak sel sularına karıştı.

Evlerini sualtında kalan vatandaşlar yağış nedeniyle her sene böyle olduğunu dile getirdi. Beldede çiftçilik yapan Hüseyin Mustafa Küçük, sezonda biçilen çeltiğini depoladığı ambara da su girmesinden dolayı 6,5 ton çeltiğinin zarar gördüğünü ifade etti. 3 tane büyükbaş hayvanı olan belde de çiftçilik yapan Mehmet Özcan, hayvanlarını eşiyle komşuya gönderdiğini, kendisi de eve su girmemesi için kum ile set yaparak eve suların girmemesi için önlem aldığını ifade etti.



Mahsur kalan vatandaşları AFAD ekibi kurtardı

Yağışların hızla artmasından dolayı İHA ekibi ve vatandaşlar Meriç ilçesinde bulunan bir fabrikanın yanında mahsur kaldı. Edinilen bilgiye göre Meriç ilçesinde bulunan Mandadere Barajı'nın savaklarından salınan sular ile yolun bir kısmı tamamen suya gömüldü. Subaşı beldesinde bulunan İHA ekibi ve vatandaşlar araçlarının suya batması sonucu bir süre suda bekledi. Akşam saatlerinde olay yerine ulaşan AFAD ekiplerince kurtarılan vatandaşlar Meriç ilçesine getirildi.

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