Edirne´deki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde polisin bir eve düzenlediği baskında, 132 gram eroin ve 14 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında, Yenimescit Mahallesi´ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 132 gram eroin, 14 gram bonzai, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 530 lira para ile 43 kilitli boş poşet ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan M.G., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-02-02 15:32:09
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