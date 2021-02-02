Debisi artan Ergene Nehri için 'sarı alarm' (2)

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ERGENE'YE `TURUNCU´, MERİÇ VE TUNCA'YA `SARI´ ALARM

Edirne'de sağanak yağış ve karların erimesiyle nehirlerin debileri de artmaya devam ederken, sabah saatlerinde debisi 170 metreküp/saniyeye ulaşan ve `sarı´ alarm uyarısında bulunulan Ergene Nehri'nin debisinin Yenicegöre istasyonunda 247 metreküp/saniyeye yükselmesi üzerine, DSİ alarm seviyesini 'turuncu'ya çevirdi.

DSİ, debileri, Suakacağı istasyonunda bir günde 54 metreküp/saniyeden 107 metreküp/saniyeye çıkan Tunca Nehri ile İpsala'da 729 metreküp/saniyeden 1038 metreküp/saniyeye yükselen Meriç Nehri için 'sarı alarm' uyarısında bulundu. DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2021-02-02 15:37:16



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