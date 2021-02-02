Ergene taştı sarı alarm verildi Taşköprü taşkın suları ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu

Trakya’da etkili olan sağanak yağışların yanı sıra yüksek kesimlerdeki karların erimesiyle birlikte barajlardaki doluluk oranı arttı, nehirlerin debileri yükseldi. Tarihi Taşköprü, taşkın suları ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Ergene Nehri’nin debisi 1 günde 5 kat artarak 175 metreküpe ulaştı. DSİ 11’inci Bölge Müdürlüğü, Ergene Nehri için sarı alarm uyarısında bulundu. Ergene Nehri, taşarak çevresindeki tarım alanlarını sular altında bıraktı.
Kartpostallık görüntüler oluştu
Ergene Nehri'nin yatağından taşmasının ardından Uzunköprü ilçesinde tarihi Taşköprü, taşkın suları ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.