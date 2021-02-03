

Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,(DHA)EDİRNE'de, Arnavutluk´tan yurda giriş yapan TIR´da özel eğitimli narkotik köpekleriyle yapılan aramada piyasa değeri 30 milyon lira olan 230 kilogram esrar ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Arnavutluk'tan gelerek Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan TIR'ı şüphe üzerine durdurdu. Kimliği açıklanmayan sürücünün, boş olduğunu beyan ettiği araç, riskli kabul edilerek, detaylı arama için TIR gümrük sahasına yönlendirildi. X-Ray cihazından geçirilen TIR'ın tavanında yoğunluğa rastlandı.

Bunun üzerine özel eğitimli narkotik köpekleri `Belga´ ve `Lili´ ile arama yapıldı. 2 köpeğin tepki verdiği bölmede, plakalar halinde paketler bulundu. Yapılan analizde esrar olduğu anlaşılan uyuşturucuya el koyuldu.

Yaklaşık 230 kilogram olan uyuşturucunun piyasa değerinin 30 milyon lira olduğu bildirildi. Arnavutluk uyruklu sürücü gözaltına alındı. Polisin soruşturması devam ediyor.FotoğraflıDHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU

2021-02-03 12:31:26



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