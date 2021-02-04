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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Milli mücadele ruhu’ Çanakkale’ye taşındı

İHA

‘Milli mücadele ruhu’ Çanakkale’ye taşındı

Trakya Üniversitesi, TBMM Genel Kurulu tarafından 2021 yılının "İstiklâl Marşı Yılı" olarak kabul edilmesi nedeniyle düzenlediği anma etkinliklerini Çanakkale’ye taşıdı.
Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "Kabulünün 100. Yılında İstiklâl Marşımız ve Mehmet Akif Ersoy" sergisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde açıldı.
Eğitim Fakültesi Dekanlık Binası Fuayesi’nde ziyaretçileriyle buluşacak olan sergi, İstanbul Üniversitesi’nde sergilendikten sonra Türkiye’nin farklı kentlerinde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ndeki serginin açılışına Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Süha Özden, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Zeki Genç, Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Doç. Dr. Nurten Çetin ile akademisyenler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılışında konuşan Doç. Dr. Nurten Çetin, Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı olarak hazırladıkları sergiyi, belirli tarih aralıklarında farklı yerlerde açmayı sürdüreceklerini ifade ederek, “Trakya Üniversitesi olarak bizler de bağımsızlığımızın sembolü İstiklâl Marşımızı ortaya çıkaran koşulları hatırlamak, anmak ve bu vesileyle İstiklâl Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy şahsında Milli Mücadele kahramanlarımıza şükranlarımızı ifade etmek amacıyla bu sergiyi hazırladık. Bu vesileyle İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılını kutluyor, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları ile Milli Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy’u saygıyla anıyorum. Sergimize ev sahipliği yapan ÇOMÜ Rektörlüğüne de teşekkür ediyorum” dedi.
Rektör Vekili Prof. Dr. Süha Özden ise yaptığı konuşmada, “Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirdiğimiz ilk etkinliğimizin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Valimiz Sayın İlhami Aktaş’a, Trakya Üniversitesi yönetimine, sergiyi hazırlayan ve bizi ev sahibi seçen heyete emekleri için teşekkür ediyor, bu anlamlı etkinliğin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ise Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale için çok kıymetli olduğunu belirterek, böyle bir sergiye ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.
Açılış konuşmalarının ardından konuklar, Doç. Dr. Nurten Çetin eşliğinde sergiyi gezdiler. Sergi, 12 Şubat 2021 tarihine kadar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlık Binası Fuayesi’nde ziyarete açık olacak.

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