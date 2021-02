Taşan Ergene Nehri'nde, 'kırmızı alarm'

Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de aşırı yağış ve karların erimesiyle dün 'turuncu alarm' verilen Ergene Nehri'nin Uzunköprü ilçesinde taşması üzerine 'kırmızı alarm verildi. Meriç Nehri'nin sarı alarm seviyesi ise 'turuncu alarma' çevrildi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi ve Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, ocak ayında son 30 yılın en fazla yağışının alındığını söyledi.

Son 91 yılın en kurak dönemini yaşayan Trakya'da son günlerde etkili olan yağmur ve kar yağışlarının ardından Edirne'deki Ergene ve Meriç nehirlerinin su seviyelerini arttırdı. Meriç Nehri'nin debisi 1 Şubat'ta, İpsala'da 729 metreküp/saniyeden 1404 saniye/metreküpe yükselirken, nehir İçin 'turuncu alarm' uyarısında bulunuldu. 1 Şubat günü debisi 69 metreküp/saniye olan Tunca Nehri'nin debisi ise düşüşe geçerek, 62 metreküp saniyeye düştü.

TAŞAN ERGENE'YE KIRMIZI ALARM

Yağış, kirliliği ile gündemde olan Ergene Nehri'nin su seviyesini de artırarak, taşmasına neden oldu. 1 Şubat'ta Yenicegörece istasyonunda 170 metreküp/saniye olan Ergene'nin debisi, bugün 404 metreküp/saniyeye yükselirken, alarm seviyise 'kırmızı'ya çıkarıldı.

Ergene Nehri, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde taşarak, bölgedeki ekili tarım arazilerini sular altında bıraktı.

'OCAK AYINDA SON 30 YILIN EN FAZLA FAZLA YAĞIŞINI ALDIK'

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi ve Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, ocak ayında son 30 yılın en fazla yağışının alındığını söyledi. Türkiye'nin yağış ortalamasının bu aylarda 70-80 milimetre olduğunu belirten Orta, ocak ayında 150 milimetre civarında yağış düştüğünü kaydetti. Türkiye genelinde 2020 yılından önceki yılların ortalamasına göre yaklaşık yüzde 50 yağış alındığını belirten Orta, "Lokasyonlarda ufak tefek değişiklikler var. Sevindirici bir gelişme yaşadık son günlerde. Ocak ayında aldığımız yağışlar, şu ana kadar uzun yıllar ortalamasının yaklaşık iki katı gerçekleşti. Yani biz ocak ayında son 30 yıldan beri aldığımız yağışın iki katını aldık. Ülkemizin ocak ayı ortalaması genellikle 70-80 milimetredir. Son ocak ayı ortalamamız, 150 milimetreler civarında. Hele son kar yağışı ile birlikte su kaynakları açısından umudumuz epeyce arttı. Bu sayede tarımsal kuraklık, gün itibarıyla hemen hemen çözüldü sayılır. Şu an bizim 'etkili kök derinliği' diye bahsettiğiniz 1 metrelik profil suya doydu, tarla kapasitesi değerine çıktı. Bitkilerin suyu kullanabileceği noktadayız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU

