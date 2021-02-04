Edirne'de kaza, bu araçtan sağ kurtuldular

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Edirne'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araç sürücüleri ve diğer araçta bulunan bir aile sağ kurtuldu.

Uzunköprü ilçesinde Meriç yolu kavşağında maddi hasarlı kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Renault Toros otomobil, Meriç istikametine gitmekte olan Megane 1 marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje çarpan otomobil ters döndü. Araçta bulunan bir aile kazadan şans eseri sağ kurtuldu.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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