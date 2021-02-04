Taşan Ergene Nehri'nde, 'kırmızı alarm'(2)

PEHLİVANKÖY PAVLİ PANAYIR ALANI SULAR ALTINDA KALDI
Ergene Nehri'nin taşması sonucu Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bulunan Pavli Panayır Alanı sular altında kaldı. Alandaki çok sayıda iş yerini su basarken, bölgedeki binlerce dönüm arazi sularla kaplandı. Taşkın suları, Pehlivan ilçesine 30 metre kadar yaklaşırken, DSİ, taşkın olan bölgelerde sulun akışını önlemek için setler kurmak için çalışma başlattı.
TOPRAK SETTE YAPTILAR
Taşkın sularının kapladığı Pavli Panayır Alanı yakınlarındaki sanayi sitesinde iş yerleri bulunan vatandaşlar da suları engellemek için kendi imkanlarıyla topraktan set kurmaya başladı.
Oto tamir dükkanı sahibi Erdinç Akkoyunlu, "Sular hızla yükseliyor. İşyerimizi su basmasın diye önlemler alıyoruz. Bu iş yeri benim tek geçim kaynağım. Geceleri uyuyamıyoruz, arkadaşlarla birlikte su nöbeti tutuyoruz. Devletten yardım istiyoruz" dedi.
İş yeri sahibi Hüseyin Vardar ise bölgedeki tarım arazilerinin sular altında kaldığını belirterek, "Her taşkın olduğunda bu durumu yaşıyoruz. Bu kaderimiz oldu. Suyun işyerlerimizi basmasını önlemeye çalışıyoruz. Umarım sular daha fazla yükselmez" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU
2021-02-04 15:52:14
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