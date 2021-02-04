Eniştesinin bıraktığı valizden şüphelendi, 982 gram bonzai yakalattı 

KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde yaşayan K.Ç., eniştesinin bıraktığı valizden şüphelenip, polisi aradı. Eve gelen ekipler, valizi açınca 982,47 gram bonzai ile karşılaştı. Polis, enişteyi arıyor.
Aşağı Zaferiye Mahallesi´nde yaşayan K.Ç.'nin evine gelen eniştesi M.İ., iddiaya göre şifreli kilidi bulunan valizi bırakıp, arkadaşı C.K.´nin almaya geleceğini söyledi. Enişte gittikten kısa süre sonra gelen C.K., kontrol ettiği valizi almadan evden ayrıldı. Eniştesi ile C.K.´nin daha önce uyuşturucu satışı yaptığını bilen K.Ç., durumdan şüphelenerek Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü´nü aradı. Polislerden valizin incelenmesini istedi. Adrese gelen polis ekipleri, valizi açtıklarında 982,47 gram bonzai ele geçirdi. C.K., gözaltına alınırken, ekipler M.İ.´yi yakalamak için çalışma başlattı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-02-04 16:52:08
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