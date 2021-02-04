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Edirne'de, Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu 23 Mayıs'ta yapılacak

DHA

Edirne'de, Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu 23 Mayıs'ta yapılacak


Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA) EDİRNE´de bu yıl 6´ncı kez düzenlenmesi planlanan Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu´nun tarihi ve teması belli oldu. Türk-Yunan-Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ, yarı maratonun bu yıl 'Çevre ve Sıfır Atık' temasıyla 23 Mayıs´ta koşulacağını söyledi.
Kentte, geçen sene pandemi sebebiyle gerçekleştirilemeyen ve ertelenen 6´ncı Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu, bu yıl sağlık tedbirleri alınarak 23 Mayıs´ta koşulacak. Avrupa Atletizm Birliği´nden 3 yıldız sertifika alan Türkiye´deki tek organizasyon özelliğini taşıyan Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu´nun bu yılki teması `Çevre ve Sıfır Atık´ olarak belirlendi. Maratonun, pandemi tedbirlerine göre gerçekleşeceğini ifade eden TUYUB Başkanı Önder Akdağ, "Kimsenin organizasyon gerçekleştireceğiz diye sağlığını riske edemeyiz. Ama kurallar çerçevesinde başka illerde, başka ülkelerde bu organizasyon nasıl yapılıyorsa öyle yapacağız" dedi.
"AVRUPA ATLETİZM BİRLİĞİ´NDEN 3 YILDIZ SERTİFİKA ALAN TEK ORGANİZASYON"
Yarışmanın bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında düzenleneceğini anlatan Akdağ, "23 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan 6´ncı Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu´nun tanıtım toplantısındayız. Pandemi koşulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bu toplantıyı katılımcıların güvenliği açısından açık havada, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Bilindiği üzere Türk-Yunan-Bulgar Dostluk Derneği 2013 yılında kuruldu. Derneğimiz kurulduğu günden bugüne Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu´nu gerçekleştiriyor. İlk olarak 100 Türk, 100 Yunan, 100 Bulgar atletle gerçekleşen organizasyon 3´üncü yılında Avrupa Atletizm Birliği´nin faaliyet takvimine girerek uluslararası bir statü kazandı. 2015 yılında Avrupa Atletizm Birliği tarafından kategorisinde 3 yıldız sertifikayla ödüllendirilmiş bir yarıştır. Türkiye´de özel yarışlar kategorisinde Avrupa Atletizm Birliği´nden 3 yıldız sertifika alan tek organizasyon olma özelliğini taşıyoruz. Ayrıca bu organizasyon Trakya Bölgesi´nin uluslararası nitelikteki tek organizasyonu olma özelliğini de elinde bulunduruyor. Çünkü başka organizasyonlar yapılmıyor" diye konuştu.
"TEMAMIZ ÇEVRE VE SIFIR ATIK"
Yarışmada her yıl farkındalık oluşturduklarını da belirten Akdağ, "Her yıl farklı bir temayla farkındalıklar yaratmak adına hayatın değişik katmanlarına, kitlelerine dokunuyoruz. Toplumu bilinçlendirmek adına sivil toplum örgütü olarak üzerimize düşeni yerine getirmeye çalışıyoruz. Bilindiği üzere geçen yıl pandemiden dolayı ertelenen maratonun teması 'Çevre ve Sıfır Atık'tı. Maraton yine aynı temayla koşulacak. Bu kapsamda geçen yıl Trakya Üniversitesi, Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bakanlığın katkılarıyla paneller düzenledik. Bu yıl da pandemi koşulları el verirse bununla ilgili birçok aktivite planlıyoruz. Çünkü çevrenin, sıfır atığın, küresel ısınmanın önemini vurgulamak adına biz de bir sivil toplum örgütü olarak sporu ve bu maratonu bir aracı kılmak istiyoruz. Birçok koşuda farklı temalarla koşuluyor, etkinlikler yapılıyor. Bireysel temalar var. Biz her yıl farklı bir temayı koşuya yansıyacak şekilde yapıyoruz. Bu yıl da 'Çevre ve Sıfır Atık' konseptiyle gerçekleşecek" şeklinde konuştu.
"BİN ATLET İLE GERÇEKLEŞTİRMEYİ PLANLIYORUZ"
Organizasyona bin atletin katılmasını beklediklerini kaydeden Akdağ, "Organizasyonu bin atlet ile gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Avrupa Atletizm Birliği´nin takviminde olan bir koşu. Dünyanın her yerinden sporcular sistem üzerinden kayıt olup bu koşulara katılabiliyorlar. Pandemi kurallarını göz önüne alırsak; Yunan, Bulgar atletler var. Herkes şu an bir beklentide. Yakınlaştığı zaman katılım tablosunu da daha kapsamlı görmek mümkün. Şu ana kadar yaklaşık 400 civarı kayıt var. Mayısa daha çok var. Bin atletle bu organizasyonu gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.
"KASTANİES´E GEÇMEYİ İSTİYORUZ"
Geçen yıllarda komşu ülke Yunanistan ile olan sorunları da hatırlatan ve bu yıl sınırı geçip Kastanies´e de gitmeyi planladıklarını aktaran Akdağ, "Her zaman söylediğimiz gibi spor; dostluktur, barıştır. Fakat inkar edemeyeceğimiz bir gerçek var. Yunanistan ile yaşanan birtakım problemler var. Bununla ilgili görüşmeler yapılıyor. İnşallah bu sorunlar çözülecek diye umut ediyoruz. Şehrimiz açısından, ülkemiz açısından, bir komşumuzla kötü olmak bizler açısından olumlu bir şey değil. Kaldı ki halklar arasında bir sorun olduğunu düşünmüyoruz. Pandemi ve ondan öncesindeki göçmen konusundan dolayı kapı kapanmıştı. Zaten şu anda Yunanistan´ın bütün kapıları bütün ülkelere kapalı. Tarih yaklaştığı zaman normalleşme süreci olursa Kastanies´e geçmeyi istiyoruz. Geçemezsek de Pazarkule Sınır Kapısı´ndan çıkarak tampon bölgeden bir öncekinde yaptığımız gibi sporcular ülkemize giriş yapacaklar" dedi.DHA-Spor Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2021-02-04 17:28:17

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