Edirne'de kış ortasında ağaçlar çiçek açtı



Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı ağaçlar 'yalancı bahara' aldanarak, çiçek açtı.

Türkiye Tarım Danışmanları Derneği (TAR-DER) Başkan Yarımcısı ve Uzman Tarım Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, ağaçların `yalancı bahar´ sonucu çiçek açtığını belirterek, "Normalde bitkiler ve ağaçlar, kendi yaşadığı coğrafya üzerinde özellikle kış aylarında üşüme ihtiyacını karşılayıp, sonrasında da ılık geçen hava şartlarında çiçek açarlar. Bölgemizde geçen dönemde oluşan soğuk havada, ağaçlar üşüme ihtiyaçlarını karşıladı. Bu günlerde de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde geçmesi nedeniyle ağaçlar çiçeklerini açtı" dedi.

`MEYVE ÜRETİMİ ANLAMINDA KAYIPLARA NEDEN OLABİLİR´

Meyve ağaçlarında erken çiçek açmanın üretimi olumsuz etkileyebileceğini ifade eden Açar, "Bu arzu edilen bir olay değildir. Ancak yapacak bir şey yok. Özellikle güz döneminde, yani ekim, kasım aylarından itibaren bazı tedbirler alarak erken çiçeklenmenin önüne geçilebilir. Özellikle bu mevsimde ağaç kökleri sulanmalı, belirli kimyasallar kullanılmalı. Erken çiçek açmasının ağaçlara bir zararı yok. Ama meyve üretimi anlamında kayıplara neden olabilir" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-02-05 09:24:40



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