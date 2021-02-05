Romanya'dan gelen yolcu otobüsünün bagajında, Terrier cinsi 23 yavru köpek ele geçirildi

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Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,(DHA)ROMANYA'dan gelen yolcu otobüsünde Terrier cinsi 23 yavru köpek ele geçirildi.

Romanya'dan İstanbul'a seyahat eden yolcuların bulunduğu otobüste, Kapıkule Sınır Kapısı'nda şüphe üzerine arama yapıldı. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, otobüsün bagajında 4 hayvan taşıma çantası içinde, yurda kaçak olarak sokulmak istenen Terrier cinsi 23 yavru köpek ele geçirildi. Köpekler koruma altına alınırken, otobüs sürücüsü hakkında işlem yapıldı.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU

2021-02-05 12:38:25



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