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Edirne'de, `Üretimde Kadın Girişimciler Yarışması´nda ödüller sahiplerini buldu

DHA

Edirne'de, `Üretimde Kadın Girişimciler Yarışması´nda ödüller sahiplerini buldu


Olgay GÜLER/ EDİRNE (DHA)EDİRNE'de kadın istihdamına yönelik toplumsal farkındalığın artması amacıyla düzenlenen 'Üretimde Kadın Girişimciler Yarışması´nın (ÜREKAD) ödül törenine videolu mesaj gönderen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Edirne'mizde olanaklar ve kaynaklar sınırlı olsa da istendiğinde, azmedildiğinde hedeflerinize ulaşmanın mümkün olduğunu bizlere gösteriyorsunuz. Ticaret Bakanlığı olarak, her zaman sizlerin yanınızda ve arkanızda olduğumuzu belirtmek isterim" dedi. Edirne Valisi Ekrem Canalp ise "Kim ödül alırsa alsın kazananlar, kazanmakla kalmadı, aynı zamanda kazandırdı da" ifadelerini kullandı.
Edirne'de, koordinatörlüğünü Edirne Valisi Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp'in üstlendiği ÜREKAD Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen törenle verildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan´ın videolu mesaj gönderdiği törene, Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve girişimci kadınlar katıldı.
BAKAN PEKCAN'DAN VİDEOLU MESAJ
Törene videolu mesaj göndererek destek veren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yarışmaya katılan tüm girişimci kadınları tebrik etti. Pekcan, "Ticaret Bakanı olarak ve kadın girişimciler alanında çalışmış biri olarak çabalarınızın ne kadar kıymetli olduğunu çok iyi biliyorum. Yaratıcılığınız ve özverinize, emeğinizi de katarak, ekonomik ve sosyal açılardan büyük bir değer ürettiğinizi biliyor, bunu takdirle karşılıyoruz. Edirne'mizde olanaklar ve kaynaklar sınırlı olsa da istendiğinde, azmedildiğinde hedeflerinize ulaşmanın mümkün olduğunu bizlere gösteriyorsunuz. Ticaret Bakanlığı olarak, yereldeki girişimcilerin ve kadın girişimciliğine önemli destekler sağladığımızı bu anlamda her zaman sizlerin yanınızda ve arkanızda olduğumuzu belirtmek isterim. Özellikle kooperatiflerin desteklenmesi, mali destek programımızı tamamı ile kadınlarımıza odaklamış bulunmaktayız. Bu vesileyle bugüne kadar ki çalışmalarınızı bundan sonra da sürdürmenizi, kendinizi geliştirmeye devam etmenizi sizlerden beklediğimizi ifade ediyorum" şeklinde konuştu.  
`ÖRNEK OLMAYA DEVAM LÜTFEN DEVAM EDİN´
Edirne Valisi Ekrem Canalp ise dünyada gelişmekte olan ülkelere bakıldığında kadının ekonomiye olan katkısının çok yüksek olduğuna dikkat çekerek, "İnşallah ülkemizdeki bu birlik duygusu, dayanışma duygusu içerisinde kadınlarımızın da gelecekte ekonomik hayatta daha fazla yer almasını hep birlikte sağlayacağız. Bu yarışmaya katılan kadınlarımıza da bir çağrıda bulunmak istiyorum; birazdan dereceye girenler belli olacak. Ancak sizlerin şunu görmesini istiyorum, kim ödül alırsa alsın, kazananlar, kazanmakla kalmadı, aynı zamanda kazandırdı da. Çünkü sizler bu yarışmaya katılmak suretiyle diğer kadınlarımıza örnek olmayı başardınız. Sizler bir teşebbüste, böyle bir cesarette bulundunuz ve yanınızdaki diğer kadınları da cesaretlendirmiş oldunuz. Yapmış olduğunuz bu aktivitelerle örnek olmaya lütfen devam ediniz" dedi.
'YARIŞMANIN KAYBEDENİ YOK'
Projenin tasarımcısı ve yöneticiliğini üstlenen Edirne Valisi Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp de yarışmanın Edirne'nin her yerinden yoğun ilgi ve destek gördüğünü ifade ederek, "Jürimiz, marifetli, cesaretli kadınlarımız arasından seçim yapmakta o kadar zorlandı ki ama yine de büyük bir hassasiyetle değerlendirdiler. Değerlendirme sonunda gördük ki bu yarışmanın kaybedeni yok. Aksine tüm kadınlarımızın kazanmış olduğunu gördük. Bu minvalde yapılan ÜREKAD yarışmasıyla ortaya çıkan tablo bize bir kez daha gösterdi ki kadın, toplumun gelişmesinde ve kalkınmasında çok önemli ve büyük bir yere sahiptir" diye konuştu.
ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
Konuşmaların ardından ÜREKAD yarışması kapsamında dereceye girenlere de ödülleri verildi. Yarışmada yaratıcılık ödülü, geleneksel yöntemlerle kağıt yaparak üzerine Edirnekâri işleyen Sevilay Güler'e yaratıcılık ödülü, lezzetli yöresel ürünleri Edirne halkıyla buluşturan Seher Tosun jüri özel ödülüne layık görüldü. Yarışmada üçüncülüğü çiftçilikteki başarısıyla Arzu Güney, ürettiği ürünleri kurduğu kooperatifte değerlendiren Hülya Tuncer ikinci, eskimiş, yıpranmış mobilya ve aksesuarlara dönem ruhunu bozmadan yeniden hayat vererek geri dönüşüme örnek olan Fevziye Sakarya ise birincilik ödülünü aldı. Öte yandan dereceye giren 5 kadına da mansiyon ödülü verildi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2021-02-05 16:39:26

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