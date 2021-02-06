‘Terör örgütü üyesi olmak’ suçundan aranan il başkanı Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Edirne’de, ‘terör örgütüne üye olmak’ suçundan açık dosyası bulunan eski Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Elazığ İl Başkanı Turan Çelik, yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonrası Uzunköprü ilçesi yakınlarında bir otomobili durdurdu. Yapılan kimlik sorgularında, otomobilde bulunan kişinin ‘terör örgütüne üye olmak’ suçundan açık dosyası bulunan eski BDP Elazığ İl Başkanı Turan Çelik olduğu belirlendi.



Tutuklanarak cezaevine konuldu

Polis ekiplerince gözaltına alınan Çelik, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

89 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası almıştı

Öte yandan, 14 Haziran 2014’te PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı yüzleri maskeli YDGH’li bir grup tarafından Elazığ KarakoçanBingöl Kığı karayolu üzerinde bulunan Sarıbaşak köyü içerisinde 8 aracın durdurulması ve olay yerinden geçen bir polis memurunun, açılan ateş sonucu hafif şekilde yaralanması olaylarından yargılanan 11 sanık 2017 yılının Şubat ayında toplam 983 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Aynı davada o dönem BDP Elazığ İl Başkanı olan Turan Çelik’te yargılanmış 89 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası almıştı.

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