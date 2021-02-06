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Sobadan çıkan yangında yanarak, can verdi

DHA

Sobadan çıkan yangında yanarak, can verdi


Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/ EDİRNE (DHA)EDİRNE'de yatağa bağımlı Mustafa Çilingir (78), birlikte yaşadığı çocuklarının evde olmadığı sırada sobadan çıkan yangında feci şekilde yanarak, hayatını kaybetti.
Karaağaç Mahallesi Ortaköy Caddesi'nde yaşanan olayda, yatağı bağımlı Mustafa Çilingir'in evinde sobadan yangın çıktı. Çilingir'in birlikte yaşadığı kızı ve oğlu can havliyle dışarı kaçtı. Komşular da hemen itfaiyeyi aradı. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü ancak Mustafa Çilingir, yanarak hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mustafa Çilingir'in cansız bedeni Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.  
'İÇERİ GİRMEYE ÇALIŞTIM AMA ALEVLER YÜZÜMÜ YAKTI'
Komşulardan Zeki Savanbar, alevler nedeniyle eve giremediğini anlatarak, "Komşuların feryatlarına çıktık, baktık ev yanıyor. Çeşmeden uzanan hortumlarla müdahale ettik ama yeterli olmadı. Daha sonra itfaiye geldi. İçeriye girmeye çalıştım ancak alevler evin her tarafını sarmıştı, yüzüm ve boynum yandı. Çok üzgünüm" dedi.
Karaağaç Mahallesi Muhtarı Agah Korkan da "Mustafa amcamız, oğlu ve yüzde 40 engelli kızıyla yatağa bağımlı yaşıyordu. Hepsi uykuda, soba yanıyormuş ve kızı sobayı yaktıktan sonra dışarı çıkmış. Mustafa ağabeyimiz yatalak olduğu için evden çıkamıyor, yanarak can veriyor. Yangının sobadan çıktığı söyleniyor" diye konuştu.
Polis, yangın nedeniyle kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan kalabalığı evlerine gönderdi.   DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne
2021-02-06 15:04:08

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