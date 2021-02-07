Kısıtlamada kaza yapan alkollü sürücü: "Siz reklamcı mısınız? Çekin çekin"



Resul ORUÇOĞLu / EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobil ağaca çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, basın mensuplarına "Çekin çekin, reklamcı mısınız siz?" diyerek, tepki gösterdi.

Eski Toki evleri girişi Ahmet Taşçı Caddesi üzerinde yaşanan kazada, 22 KD 450 plakalı otomobil, sürücü A.Ç.´nin park halindeki kamyona çarpmamak için manevra yapması üzerine kontrolden çıktı. Otomobil, yol kenarındaki ağaca çarpıp, durdu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü A.Ç.´nin 220 promil alkollü olduğu tespit edildi. A.Ç., görüntü çeken basın mensuplarına "Çekin çekin, siz reklamcısınız herhalde. Beni tüm Havsa tanır. Reklama çekecekseniz maskemi de çıkarayım öyle çekin" dedi.

A.Ç.´ye, alkollü araç kullanmaktan 1339 lira ceza kesildi. Ehliyetine de 6 ay süreyle el koyuldu. Polis, A.Ç.´yi karakola götürdü.DHA-Genel Türkiye-Edirne Resul ORUÇOĞLU

2021-02-07 09:38:52



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