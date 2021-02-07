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12 yaşındaki Aybars, dededen miras yetenekle bağlama ustası oldu

DHA

12 yaşındaki Aybars, dededen miras yetenekle bağlama ustası oldu


Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde bağlama çalan ortaokul 6´ncı sınıf öğrencisi Aybars Efe Balçık´ın (12), İl Milli Eğitim Müdürlüğü´nce başlatılan `Şimdi mikrofon sende´ etkinliğine gönderdiği videolar büyük ilgi gördü. Küçük çocuğun, sosyal medya hesabında paylaştığı görüntüleri de çok sayıda beğeni aldı. Küçük bağlama virtüozü pandemi nedeniyle çalışmalarını evde kendi imkanlarıyla sürdürmekten şikayetçi. 
Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü´nce Edirne Çocuk Akademileri Projesi kapsamında yarıyıl tatili nedeniyle `Şimdi mikrofon sende´ etkinliği düzenlendi. İl ve ilçelerde birçok öğrenci, yarıyıl tatilinde, yaptıkları sanatsal faaliyetleri aileleriyle birlikte cep telefonlarına kaydedip, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü´ne gönderdi. Müdürlüğün, sosyal medya hesaplarında yayınlanan videolardan Keşan Yekta Baydar Ortaokulu 6´ncı sınıf öğrencisi Aybars Efe Balçık´ın bağlamasıyla seslendirdiği türküler dikkat çekti.
`GELECEKTE BAĞLAMA ÇALIP, BESTE YAPMAK İSTİYORUM´
Aybars Efe Balçık, 6 yaşından bu yana bağlama çaldığını belirterek, "Çeşitli kurslara gittim. Rahmetli dedem, bağlama virtüözüymüş. Ancak tanıma fırsatım olmadı. Daha sonra halk müziği sanatçısı Ali Ekber Çiçek´i, Aşık Veysel´i ve Neşet Ertaş´ı dinleyerek; şarkılarını çalmaya başladım. Önce kolaydan başladım. Ardından da beni zorlayacak parçaları denedim. Pandemide  evde olduğumuz için babamla birlikte çalışmaya devam ettik. Her hafta, yeni bir parça seçerek onun üzerine çalışıyoruz. Babam, şarkıyı okuyor ben de çalıyorum. Bilgisayardan da dinleyerek ya da videoları izleyerek çalışıyorum. Hedefim; ileride iyi bir bağlama sanatçısı olup beste yapmak" dedi.
'DEDEDEN TORUNA MİRAS:BAĞLAMA ´
Aybars'ın birlikte bağlama çalıp söylediği babası Barbaros Balçık da, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü´nce `Şimdi mikrofon sende´ etkinliği kapsamında sosyal medya hesaplarına gönderdikleri videoların beğenildiğini hatırlattı. Küçük saz sanatçısının annesi Annesi Selda Balçık'da, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz'ın kendilerini tebrik ettiğini belirterek "Oğlumla uzun süre çalışıyorduk. Rahmetli babam Kamil Balçık, bağlama virtüözüydü. Bizler bağlamayla büyüdük. Babam, zamanında Ali Ekber Çiçek´le sahne aldı. Aybars Efe´nin de, henüz 6 yaşındayken, enstrüman satan bir iş yerinin önünden geçerken dikkatini içeride çalınan bağlama sesi çekti. İçeri girdik ve emekli müzik öğretmeni Soner Velioğlu'ndan kurs almaya başladık. Yeteneğinin olduğunu anlayınca yıllardan beri hem öğretmenleri hem de aile olarak biz elimizden gelen desteği verdik" diye konuştu.
`ÇOCUK BAĞLAMA ÇALAN ARIYORUZ´
Pandemi nedeniyle birebir kurs veren eğitmen bulamadıklarını ifade eden Anne Selda Balçık, bu dönem çalışmalarını internet üzerinden yaptıklarını hatırlattı. Balçık, "En çok internetten faydalandık. Birlikte seçtiğimiz bir parçayı çalışıyoruz. Bazen kulak yeteneğiyle, bazen de notalı olarak. Derslerinden arta kalan zamanları bu şekilde değerlendiriyoruz. 'İleride bunu meslek olarak düşünmesin' demiyorum. Ancak  bir anne olarak 'hobi yapmasını ve kendisini geliştirmesini' öneriyorum. Büyüdüğünde bu hobisinin kendisini çok daha farklı yaptığını anlayacaktır.  Aile olarak, bağlamayı çok seviyoruz. İnşallah çocuğumuz da başarılı olur. En büyük eksiğimiz çevresinde, onunla aynı yaşlarda bağlama çalan bir başka çocuğun olmaması. Şu an kurs alabileceğimiz bir yer de yok. Umarız pandemiden sonra daha fazla olanak sağlanabilir" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-02-07 10:17:17

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