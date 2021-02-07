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Sadaka kutusundan 46 lira 40 kuruş çalan hırsız, polisin dikkati sayesinde yakalandı (2)

DHA

Sadaka kutusundan 46 lira 40 kuruş çalan hırsız, polisin dikkati sayesinde yakalandı (2)


TUTUKLANDI
Edirne'nin Keşan ilçesinde yardım derneğinden gıda malzemesi, ara kablo ile içerisinde 46 lira 40 kuruş bulunan sadaka kutusunu çaldığı tespit edilip, gözaltına alınan E.G. (18), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-02-07 17:03:16

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