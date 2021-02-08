Marmara Denizi ve Batı Karadeniz için `kuvvetli fırtına' uyarısı



Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada bu gece saatlerinden itibaren Marmara ve Batı Karadeniz´de kuvvetli fırtınanın etkili olacağı kaydedildi. Fırtınanın saatteki hızının Marmara Denizi´nin güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde olması bekleniyor. Batı Karadeniz´de ise batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına olarak esmesi tahmin ediliyor. Kuvvetli fırtınanın, Salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli rüzgar ile fırtınanın neden olabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşları uyardı. Ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceğini kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2021-02-08 16:14:01



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