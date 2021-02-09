WhatsApp yazışmalarında ‘rüşvet’ isteyen hastane müdürü görevden alındı

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Edirne'de, Meriç Devlet Hastanesi'nde görevli hizmetlinin mazeretsiz işe gitmediği gerekçesiyle hakkında hazırlanan tutanağın işleme konulmaması için WhatsApp yazışmaları ile "rüşvet" isteyen hastane müdürü görevinden alındı.

Meriç ilçesinde devlet hastanesinde görevli hizmetli memur H.B., mazeretsiz işe gitmediği gerekçesiyle hakkında hazırlanan tutanağın işleme konulmaması karşılığı kendisinden para istediğini iddia ettiği hastane müdürü H.D.'yi İl Sağlık Müdürlüğüne şikayet etti.



WhatsApp yazışmaları sonrası görevden alındı

WhatsApp yazışmalarını da delil olarak gösteren H.D.’nin yaptığı başvuru sonrası Edirne Sağlık Müdürlüğü iddia üzerine idari soruşturma başlattı ve hastane müdürünü görevden aldı. Soruşturma sürüyor.

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