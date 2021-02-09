Edirne merkezli FETÖ operasyonu: 20 kişi hakkında yakalama kararı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



EDİRNE, (DHA)EDİRNE Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi. Polis ekipleri, Edirne merkezli 10 ilde, aralarında akademisyen, avukat ve doktorların da bulunduğu şüphelilere yönelik operasyon başlattı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında aralarında meslekten ihraç edilmiş akademisyen, avukat ve doktorların da bulunduğu 20 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi. Kararın ardından polis ekipleri, Edirne merkezli Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Sivas, Kırıkkale, Konya, Malatya, Şanlıurfa, Bursa'da şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Operasyonun sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2021-02-09 16:04:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.