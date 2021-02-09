Edirne´de durdurulan araçta, 3 bin 500 kaçak cep telefonu ele geçirildi

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE (DHA)EDİRNE´nin Meriç ilçesinde jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta, gümrük kaçağı 3 bin 500 cep telefonu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 3 bin 500 cep telefonu ele geçirildi. Cep telefonlarına el konulurken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Sürücü hakkında `5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet´ suçundan adli işlem başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Meriç Ünsal YÜCEL

2021-02-09 16:04:59



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