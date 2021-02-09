Edirne’de 3 bin 500 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

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Edirne’de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Meriç ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 3 bin 500 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, 08 Şubat 2021 günü Edirne ili Meriç ilçesinde, jandarma ekiplerince şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan arama neticesinde 3 bin 500 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli bir şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet (Eşyayı Gümrük İşlemlerine Tabii Tutmaksızın Ülkeye Sokmak) suçundan adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. Soruşturma sürüyor.

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