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Keşan’da şok denetimler 82 kişiye toplam 276 bin 528 TL para cezası kesildi

İHA

Keşan’da şok denetimler 82 kişiye toplam 276 bin 528 TL para cezası kesildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde görev yapan polis ekipleri, ilçe genelinde şok denetimler yaptı. Kontrollerin yapıldığı noktalardan geçenleri denetleyen ekipler tarafından aranması olan şahıslar, silah ve uyuşturucu madde yakalarken, 82 kişiye toplamda 276 bin 528 TL para cezası kesildi.
Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede genel asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik ilçe genelinde şok denetimler yaptı. Oluşturulan kontrol noktalarında görev alan ekipler bölgeden geçen araç ve yayalara yönelik denetimler gerçekleştirdi; aynı zamanda mahalle içlerine de giren ekipler GBT sorgusu da yaptı.
Yapılan denetimler sonucunda aranması bulunan 16 şahıs yakalanırken, 1 adet kurusıkı tabanca ile 15 adet fişek ve 1.73 gr. bonzai ile 2.36 gr. eroin ele geçirildi. Denetimlerde ayrıca, 1 adet de çalıntı motosiklete el konuldu.
Bunun yanında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 58 kişiye 182 bin 700 TL, maske takma zorunluluğunu ihlal eden 12 kişiye 10 bin 800 TL ile birlikte 12 kişiye de kabahatler kanuna aykırı davranıştan 83 bin 28 TL olmak üzere toplamda 276 bin 528 TL para cezası uygulandı.

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