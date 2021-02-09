Trakya Üniversitesi, Prof. Dr. Cevdet Kılıç hakkında soruşturma başlattı

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EDİRNE (DHA)TRAKYA Üniversitesi Rektörlüğü, İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç'ın Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç´ın sosyal medya hesabı üzerinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara ilişkin yaptığı paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Üniversitenin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Prof. Dr. Cevdet Kılıç´ın şahsi sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği paylaşım nedeniyle, üniversitemiz tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. DHA-Genel Türkiye-Edirne DHA

2021-02-09 19:29:07



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